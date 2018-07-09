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9 июля 2018, 13:11



В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за июнь и первое полугодие.

ТОФ переработку выполнила на 107%, перевыполнила фабрика и выдачу меди и никеля в концентратах. На медном заводе провели ремонты ПВ2 и ПВ3 (переходящий на июль). Соответственно показатель по черновой меди медный завод не выполнил, на что сказались и погодные условия - много дней приходилось снижать нагрузки на печах. Тем не менее за счет незавершенного производства показатель по меди электролитной перевыполнен. На НМЗ на 100% выполнена переработка сырья в гидрометаллургии и производство с отгрузкой никеля в файнштейне. Владислав Стешенко также пояснил, что горняками, обогатителями и металлургами с начала года все показатели выполняются и перевыполняются, кроме металлов в добытой руде, – отставание с начала года еще не погасили, но с каждым месяцем минуса все меньше. Транспортники, ремонтники, строители и цементный завод традиционно отработали без замечаний и обеспечили основное производство своей продукцией и услугами. Спикер также отметил ремонт оборудования СС-1 (Север) и ремонт подъема СС-1 (Юг) на руднике «Октябрьский», замену уравновешивающего каната и подвесных устройств СС-3 (Юг) на «Таймырском». На ТОФ был проведен суточный ремонт МПСИ, конвейеров мельницы и дробильного цеха и четырехсуточный ремонт шаровой мельницы № 1 с заменой футеровки. На медном заводе провели семисуточный ремонт ПВ2 и там же в конце месяца остановили для проведения такого же ремонта ПВ3. «В начале месяца из-за ремонта на НМЗ простояли первая и вторая технологические линии. Одна - четверо суток, вторая – пять. Также в течение месяца отремонтировали два блока на обеих кислородных станциях, а в конце месяца остановили еще один блок для проведения десятисуточного ремонта. Во время остановки технологических линий произвели переврезку газоходов и запустили вторую дымовую трубу в работу. Сейчас завод работает на две дымовых трубы», - рассказал Владислав Стешенко. В завершение встречи начальник производственного управления ЗФ добавил, что в июне провели два субботника: убирали производственные территории, а также участвовали в общегородском субботнике.

Просмотров:188 В целом первое полугодие все предприятия Заполярного филиала отработали хорошо, отметил начальник производственного управления ЗФ Владислав Стешенко. В июне горные подразделения суммарно план по добыче руды перевыполнили, никеля в добытой руде выдали в пределах плана, а по меди немного недотянули.ТОФ переработку выполнила на 107%, перевыполнила фабрика и выдачу меди и никеля в концентратах. На медном заводе провели ремонты ПВ2 и ПВ3 (переходящий на июль). Соответственно показатель по черновой меди медный завод не выполнил, на что сказались и погодные условия - много дней приходилось снижать нагрузки на печах. Тем не менее за счет незавершенного производства показатель по меди электролитной перевыполнен. На НМЗ на 100% выполнена переработка сырья в гидрометаллургии и производство с отгрузкой никеля в файнштейне.Владислав Стешенко также пояснил, что горняками, обогатителями и металлургами с начала года все показатели выполняются и перевыполняются, кроме металлов в добытой руде, – отставание с начала года еще не погасили, но с каждым месяцем минуса все меньше. Транспортники, ремонтники, строители и цементный завод традиционно отработали без замечаний и обеспечили основное производство своей продукцией и услугами.Спикер также отметил ремонт оборудования СС-1 (Север) и ремонт подъема СС-1 (Юг) на руднике «Октябрьский», замену уравновешивающего каната и подвесных устройств СС-3 (Юг) на «Таймырском». На ТОФ был проведен суточный ремонт МПСИ, конвейеров мельницы и дробильного цеха и четырехсуточный ремонт шаровой мельницы № 1 с заменой футеровки. На медном заводе провели семисуточный ремонт ПВ2 и там же в конце месяца остановили для проведения такого же ремонта ПВ3.«В начале месяца из-за ремонта на НМЗ простояли первая и вторая технологические линии. Одна - четверо суток, вторая – пять. Также в течение месяца отремонтировали два блока на обеих кислородных станциях, а в конце месяца остановили еще один блок для проведения десятисуточного ремонта. Во время остановки технологических линий произвели переврезку газоходов и запустили вторую дымовую трубу в работу. Сейчас завод работает на две дымовых трубы», - рассказал Владислав Стешенко.В завершение встречи начальник производственного управления ЗФ добавил, что в июне провели два субботника: убирали производственные территории, а также участвовали в общегородском субботнике.