Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

9 июля 2018, 13:13



В Норильске мужчина, избивший малолетнюю падчерицу, пойдет под суд.

В ходе проверки установлено, что в начале мая 2018 года семилетняя девочка пыталась предотвратить конфликт между своей матерью и ее сожителем. В ответ на это мужчина нанес два удара ладонью малолетней, от которых она испытала физическую боль. Также установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев), сообщил и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев. Защищая права и интересы малолетней, прокурор согласовал уголовное преследование в отношении мужчины, нанесшего побои девочке, по ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию). По уголовному делу дознаватель проведет следственные и процессуальные действия. Ход расследования находится под контролем прокуратуры.

Просмотров:183 Прокуратурой города Норильска изучены материалы доследственной проверки о причинении побоев малолетней девочке.В ходе проверки установлено, что в начале мая 2018 года семилетняя девочка пыталась предотвратить конфликт между своей матерью и ее сожителем. В ответ на это мужчина нанес два удара ладонью малолетней, от которых она испытала физическую боль. Также установлено, что ранее мужчина привлекался к административной ответственности по ст. 6.1.1 КоАП РФ (нанесение побоев), сообщил и. о. прокурора Норильска Хаваж Гутаев.Защищая права и интересы малолетней, прокурор согласовал уголовное преследование в отношении мужчины, нанесшего побои девочке, по ст. 116.1 УК РФ (нанесение побоев лицом, подвергнутым административному наказанию).По уголовному делу дознаватель проведет следственные и процессуальные действия. Ход расследования находится под контролем прокуратуры.