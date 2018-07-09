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9 июля 2018, 15:03



Чтобы помочь больному ребенку, норильчане вышли на благотворительный забег.

Помочь Вите собрался весь активный народ в Норильске. Минимальный стартовый взнос для желающих принять участие в забеге составлял всего 200 рублей, максимальную сумму для себя определял каждый участник. Некоторые норильчане вносили пожертвования, заранее зная, что не успеют присоединиться к проекту и пробежать по городским улицам. Однако остаться в стороне от чужой беды они не смогли. Руководитель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник рассказала: «Третий год подряд акция «Норильск, беги со мной!» проводится при поддержке администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля» и благотворительного фонда «Территория добра». Очень много было в этом году участников от предприятий, люди регистрировались целыми группами». «Кто-то пришел на забег один, а кто-то со своей семьей, а кто-то целым коллективом, - говорит Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике. - Главное, что мы вместе и делаем нужное и доброе дело. Я считаю, благотворительный забег - это нужное для города, компании и людей мероприятие. Я хочу сказать спасибо благотворительному фонду «Территория добра», управлению благотворительных программ «Норильского никеля» за то, что этот проект сегодня живет и помогает людям. Два года назад, в 2016-м в забеге участвовало полторы тысячи человек, в 2017-м зарегистрировалось почти 2900 норильчан, а в 2018-м нас стало 3300 человек». «Мы рады всем, кто бежит, кто болеет, кто просто присоединился к забегу, внеся пожертвование. Только объединив наши усилия, мы можем помочь нашим детям. Забег начинался как небольшой проект корпоративных волонтеров, а сейчас он превратился в настоящий городской праздник благотворительности и спорта», - отметила Наталья Дунаева, начальника управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля». Участники акции собрали 930 тысяч рублей. Всего на оплату операции Вите требуется один миллион рублей. Все, кто хочет помочь в сборе средств, могут перечислить деньги на счет благотворительного фонда «Территории добра». ИНН/КПП 2457065522/245701001 Р/сч 40703810131160016148 Красноярское отделение № 8646 ПАО Сбербанк г. Красноярск К/сч 30101810800000000627 БИК 040407627

Просмотров:137 11-летний Витя Чернушкин - «ребенок-бабочка». Это редкое и сложное заболевание называется буллезный эпидермолиз. У Вити он в дистрофической форме. Стремительное течение и разрастание язвочек приводит к укорочению конечностей, поэтому он нуждается в дорогостоящем лечении. Благодаря собранным средствам мальчик пройдёт терапию в одной из клиник в Германии и сможет начать ходить самостоятельно и без боли. Сейчас проходит оформления поездки на лечение, и уже в августе Витя отправится в Германию.Помочь Вите собрался весь активный народ в Норильске. Минимальный стартовый взнос для желающих принять участие в забеге составлял всего 200 рублей, максимальную сумму для себя определял каждый участник. Некоторые норильчане вносили пожертвования, заранее зная, что не успеют присоединиться к проекту и пробежать по городским улицам. Однако остаться в стороне от чужой беды они не смогли.Руководитель благотворительного фонда «Территория добра» Наталья Солодовник рассказала: «Третий год подряд акция «Норильск, беги со мной!» проводится при поддержке администрации Норильска, Заполярного филиала «Норникеля» и благотворительного фонда «Территория добра». Очень много было в этом году участников от предприятий, люди регистрировались целыми группами».«Кто-то пришел на забег один, а кто-то со своей семьей, а кто-то целым коллективом, - говорит Наталья Коростелева, заместитель главы города по социальной политике. - Главное, что мы вместе и делаем нужное и доброе дело. Я считаю, благотворительный забег - это нужное для города, компании и людей мероприятие. Я хочу сказать спасибо благотворительному фонду «Территория добра», управлению благотворительных программ «Норильского никеля» за то, что этот проект сегодня живет и помогает людям. Два года назад, в 2016-м в забеге участвовало полторы тысячи человек, в 2017-м зарегистрировалось почти 2900 норильчан, а в 2018-м нас стало 3300 человек».«Мы рады всем, кто бежит, кто болеет, кто просто присоединился к забегу, внеся пожертвование. Только объединив наши усилия, мы можем помочь нашим детям. Забег начинался как небольшой проект корпоративных волонтеров, а сейчас он превратился в настоящий городской праздник благотворительности и спорта», - отметила Наталья Дунаева, начальника управления благотворительных программ Заполярного филиала «Норникеля».Участники акции собрали 930 тысяч рублей. Всего на оплату операции Вите требуется один миллион рублей. Все, кто хочет помочь в сборе средств, могут перечислить деньги на счет благотворительного фонда «Территории добра».ИНН/КПП 2457065522/245701001Р/сч 40703810131160016148Красноярское отделение № 8646ПАО Сбербанк г. КрасноярскК/сч 30101810800000000627БИК 040407627