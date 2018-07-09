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9 июля 2018, 15:05



В Норильске определили лучших шашистов.

По словам президента шашечной федерации Норильска Райнгольда Шмыка, некоторые результаты стали неожиданными. «Игры были интересными, отдельные партии и вовсе непредсказуемыми. Участники получили удовольствие от встречи и в очередной раз доказали, что шашечный спорт в Норильске интересен многим», - сказал Райнгольд Шмык. Следующие состязания норильская федерация шашек проведет 11 августа в День физкультурника. Игры также пройдут на стадионе «Заполярник», начало – в 14.00. Организаторы приглашают для участия всех желающих и отмечают, что соревнования станут завершающими в этом спортивном сезоне.

Просмотров:159 Блицтурнир по шашкам, посвященный 65-летию Норильска, прошел на стадионе «Заполярник» и собрал десять сильнейших шашистов города. В упорной борьбе победу одержал Балоглан Абдуллаев, вторым стал Чеслав Гаспарович, третьим – Олег Мигушов.По словам президента шашечной федерации Норильска Райнгольда Шмыка, некоторые результаты стали неожиданными.«Игры были интересными, отдельные партии и вовсе непредсказуемыми. Участники получили удовольствие от встречи и в очередной раз доказали, что шашечный спорт в Норильске интересен многим», - сказал Райнгольд Шмык.Следующие состязания норильская федерация шашек проведет 11 августа в День физкультурника. Игры также пройдут на стадионе «Заполярник», начало – в 14.00. Организаторы приглашают для участия всех желающих и отмечают, что соревнования станут завершающими в этом спортивном сезоне.