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9 июля 2018, 15:32



11 лет строгого режима получил житель Норильска за сбыт наркотиков.

В ходе расследования было установлено, что житель Норильска незаконно сбыл наркотическое средство двум своим знакомым в г. Норильске, а также незаконно приобрел синтетическое наркотическое средство, которое хранил при себе и у себя дома до момента задержания сотрудниками полиции. Суд признал мужчину виновным и, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбытием наказания в колонии строгого режима.

Просмотров:178 Уголовное дело в отношении обвиняемого рассматривал Норильский городской суд с участием представителя прокуратуры. Инкриминировались подсудимому преступления по ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконное приобретение и хранение без цели сбыта наркотических средств в крупном размере) и двух преступлений, предусмотренных п. «Г» ч. 4 ст. 228.1 УК РФ (незаконный сбыт наркотических средств в крупном размере), сообщили в прокуратуре города.В ходе расследования было установлено, что житель Норильска незаконно сбыл наркотическое средство двум своим знакомым в г. Норильске, а также незаконно приобрел синтетическое наркотическое средство, которое хранил при себе и у себя дома до момента задержания сотрудниками полиции.Суд признал мужчину виновным и, согласившись с позицией государственного обвинителя, назначил ему наказание в виде лишения свободы сроком на 11 лет с отбытием наказания в колонии строгого режима.