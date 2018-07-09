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9 июля 2018, 15:42



Почти 15 тысяч рублей отсудила норильчанка у недобросовестного работодателя.

Так, было установлено, что предприниматель трудовые отношения с заявительницей надлежащим образом не оформил, за отработанное время оплату не производил, компенсацию за неиспользованный отпуск не выплатил. По факту проверки в интересах норильчанки прокуратурой направлено в городской суд исковое заявление о признании отношений трудовыми, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда, сообщили в прокуратуре города. Несмотря на отрицание работодателем факта наличия трудовых отношений с заявителем, суд, согласившись с доводами прокуратуры, признал исковое заявление обоснованным и взыскал в пользу женщины денежные средства в размере 14,9 тысячи рублей.

Просмотров:184 В прокуратуру Норильска обратилась жительница города с жалобой на работодателя, который отказался платить зарплату. В отношении предпринимателя была проведена прокурорская проверка на предмет исполнения трудового законодательства.Так, было установлено, что предприниматель трудовые отношения с заявительницей надлежащим образом не оформил, за отработанное время оплату не производил, компенсацию за неиспользованный отпуск не выплатил.По факту проверки в интересах норильчанки прокуратурой направлено в городской суд исковое заявление о признании отношений трудовыми, взыскании заработной платы и компенсации морального вреда, сообщили в прокуратуре города.Несмотря на отрицание работодателем факта наличия трудовых отношений с заявителем, суд, согласившись с доводами прокуратуры, признал исковое заявление обоснованным и взыскал в пользу женщины денежные средства в размере 14,9 тысячи рублей.