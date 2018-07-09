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9 июля 2018, 15:52



Сколько лет Норильску? Ученые и краеведы нашли доказательства тому, что наш город намного старше, чем принято считать.

Просветительскую задачу ставят перед собой члены клуба исследователей Таймыра (КИТ), реализуя проект «Голубыми дорогами Таймыра» в рамках грантовой программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Не каждый норильчанин сейчас готов принять, что история Норильска началась гораздо раньше 1953 года (присвоение статуса города) и раньше 1935 года (приказ о начале строительства комбината). Речь вообще идет не о XX веке, и даже не о ХIX, а о ХVIII веке. Первым письменным упоминанием о Норильске считается дневниковая запись участника Великой северной экспедиции Харитона Лаптева, сделанная 19 марта 1742 года. «Приехали на устье реки Норильской, по которой ехали вверх 10 вёрст в норильское зимовье ночевать», - эти слова теперь самые цитируемые у краеведов. Но где именно находилось это зимовье? Как доказали Лариса и Станислав Стрючковы, станок Норильский - это то же самое, что и станок Часовня на реке Рыбной. В прошлом и позапрошлом годах там по приглашению КИТа работала археологическая экспедиция и в ходе раскопок ученые обнаружили предметы ХVIII века. Отныне наша Часовня внесена в реестр выявленных объектов археологического наследия российского Министерства культуры». В этом году исследования продолжились, в них активно участвуют норильские геофизики из Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского. Они провели съемку местности при помощи аппарата георадиолокации, а также съемку с воздуха. В экспедиции участвовал и журналист «Заполярной правды». Подробнее о том, сколько же лет Норильску и где жили первые норильчане, читайте скоро в «Заполярной правде». Фото Е. Стренадко

Просмотров:206 Продолжаются совместные исследования ученых и краеведов на реке Рыбной. Там уже в ХVIII веке располагался станок Норильский, который можно считать пра-НорильскомПросветительскую задачу ставят перед собой члены клуба исследователей Таймыра (КИТ), реализуя проект «Голубыми дорогами Таймыра» в рамках грантовой программы «Норникеля» «Мир новых возможностей». Не каждый норильчанин сейчас готов принять, что история Норильска началась гораздо раньше 1953 года (присвоение статуса города) и раньше 1935 года (приказ о начале строительства комбината). Речь вообще идет не о XX веке, и даже не о ХIX, а о ХVIII веке.Первым письменным упоминанием о Норильске считается дневниковая запись участника Великой северной экспедиции Харитона Лаптева, сделанная 19 марта 1742 года. «Приехали на устье реки Норильской, по которой ехали вверх 10 вёрст в норильское зимовье ночевать», - эти слова теперь самые цитируемые у краеведов. Но где именно находилось это зимовье? Как доказали Лариса и Станислав Стрючковы, станок Норильский - это то же самое, что и станок Часовня на реке Рыбной. В прошлом и позапрошлом годах там по приглашению КИТа работала археологическая экспедиция и в ходе раскопок ученые обнаружили предметы ХVIII века. Отныне наша Часовня внесена в реестр выявленных объектов археологического наследия российского Министерства культуры».В этом году исследования продолжились, в них активно участвуют норильские геофизики из Всероссийского научно-исследовательского геологического института имени А. П. Карпинского. Они провели съемку местности при помощи аппарата георадиолокации, а также съемку с воздуха. В экспедиции участвовал и журналист «Заполярной правды». Подробнее о том, сколько же лет Норильску и где жили первые норильчане, читайте скоро в «Заполярной правде».Фото Е. Стренадко