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9 июля 2018, 17:00



Он никогда не останавливался на достигнутом. После тяжелой болезни ушел из жизни норильчанин, основатель заповедника «Путоранский» Владимир Ларин.

В 1979 году приехал в Норильск, работал научным сотрудником в НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера. Большую часть трудовой деятельности Ларин посвятил поиску и изучению легендарного таймырского снежного барана и овцебыка. В 1984 году в центральной части плато Путорана при его непосредственном участии был создан республиканский заказник «Путоранский», на базе которого в 1988 году был образован одноименный заповедник. В 1995 году директором «Путоранского» стал Владимир Ларин. В 2013 году три федеральных заповедника - «Путоранский», «Большой Арктический» и «Таймырский» - были объединены в новую организацию под названием «Заповедники Таймыра», в котором Владимир Ларин был назначен начальником отдела по взаимодействию со средствами массовой информации. Последние годы Ларин трудился в городском музее. По жизни Владимир Владимирович считал себя зоологом. Таким он и являлся. Какую бы подраненную птичку или зверушку ни находили норильчане в окрестностях города, всех несли к Ларину. И он точно знал, как она называется, где обитает, чем питается. И никогда не отказывал в помощи тем, кому она была нужна. А еще Владимира Ларина называли хранителем мамонтов. В ходе экспедиций он и его коллеги часто находили зубы и кости мамонтов. Приносили ученому свои находки и горожане. И каждую косточку Ларин обрабатывал специальными растворами, описывал и оставлял на хранение – для науки. Это был образованнейший, интеллигентный человек широкой души. Человек необъятных знаний, он всегда стремился к еще большему. Владимир Владимирович пытался бороться, но болезнь оказалась сильнее…

Просмотров:282 Владимир Ларин родился в 1956 году в Москве. Окончил биологический факультет Московского государственного университета. Выпускник кафедры зоологии позвоночных.В 1979 году приехал в Норильск, работал научным сотрудником в НИИ сельского хозяйства Крайнего Севера. Большую часть трудовой деятельности Ларин посвятил поиску и изучению легендарного таймырского снежного барана и овцебыка. В 1984 году в центральной части плато Путорана при его непосредственном участии был создан республиканский заказник «Путоранский», на базе которого в 1988 году был образован одноименный заповедник. В 1995 году директором «Путоранского» стал Владимир Ларин. В 2013 году три федеральных заповедника - «Путоранский», «Большой Арктический» и «Таймырский» - были объединены в новую организацию под названием «Заповедники Таймыра», в котором Владимир Ларин был назначен начальником отдела по взаимодействию со средствами массовой информации. Последние годы Ларин трудился в городском музее.По жизни Владимир Владимирович считал себя зоологом. Таким он и являлся. Какую бы подраненную птичку или зверушку ни находили норильчане в окрестностях города, всех несли к Ларину. И он точно знал, как она называется, где обитает, чем питается. И никогда не отказывал в помощи тем, кому она была нужна.А еще Владимира Ларина называли хранителем мамонтов. В ходе экспедиций он и его коллеги часто находили зубы и кости мамонтов. Приносили ученому свои находки и горожане. И каждую косточку Ларин обрабатывал специальными растворами, описывал и оставлял на хранение – для науки.Это был образованнейший, интеллигентный человек широкой души. Человек необъятных знаний, он всегда стремился к еще большему.Владимир Владимирович пытался бороться, но болезнь оказалась сильнее…