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9 июля 2018, 17:23



Кайеркан отметил День Петра и Февронии по-семейному тепло и ярко.

Еще до начала праздника песни о любви из динамиков разогнали все дождевые тучи, которые хмурились на небе. Теплая атмосфера порадовала детей и взрослых, в программе блистательно выступали ансамбль народного танца «Оганер», солисты вокальной студии «Сво» Ксения Соболь, Анастасия Папина, Алина Ахсанова, Ярослав Рудковский, Юлия Шалина. Трогательный дуэт малышей Софьи Карамышенко и Вани Кузнецова с песней «А ты меня любишь?» сорвал бурю аплодисментов и крики «браво». С праздником всех собравшихся поздравили заместитель главы города по району Кайеркан Елена Недбайло и депутат НГСД Нина Шпетная. Отдельные поздравления и вручение подарков были подготовлены супружеским парам, которые в этом году, как и Норильск, отмечают юбилей семейного союза. На площади была установлена «скамья примирения», на которую усаживались все счастливые пары, хоть она и призвана мирить поссорившихся людей, а на «стене признаний» не осталось свободного места от признаний в любви близкими и, что очень приятно, организаторам праздника. Большим успехом пользовалась фотозона «Это любовь». Развернули свою работу интерактивные площадки, где дети и взрослые с азартом принимали участие в веселых и забавных конкурсах. Символ праздника - ромашка был в этот день повсюду: на румяных щечках детей красовались расписные цветы, в фотозоне все желающие фотографировались с трехметровой пневморомашкой, зрители с удовольствием участвовали в мастер-классе по твистингу «Ромашка». На первом этаже КДЦ прошел мастер-класс по изготовлению цветов из лент от Оксаны Абдрамановой. Яркий финал праздника украсили воспитанники детских садов района Кайеркан, которые под песню «Гимн семьи» танцевали с воздушными ромашками.

Просмотров:135 По традиции праздник по случаю Дня семьи, любви и верности организовал КДЦ «Юбилейный».Еще до начала праздника песни о любви из динамиков разогнали все дождевые тучи, которые хмурились на небе. Теплая атмосфера порадовала детей и взрослых, в программе блистательно выступали ансамбль народного танца «Оганер», солисты вокальной студии «Сво» Ксения Соболь, Анастасия Папина, Алина Ахсанова, Ярослав Рудковский, Юлия Шалина. Трогательный дуэт малышей Софьи Карамышенко и Вани Кузнецова с песней «А ты меня любишь?» сорвал бурю аплодисментов и крики «браво».С праздником всех собравшихся поздравили заместитель главы города по району Кайеркан Елена Недбайло и депутат НГСД Нина Шпетная. Отдельные поздравления и вручение подарков были подготовлены супружеским парам, которые в этом году, как и Норильск, отмечают юбилей семейного союза.На площади была установлена «скамья примирения», на которую усаживались все счастливые пары, хоть она и призвана мирить поссорившихся людей, а на «стене признаний» не осталось свободного места от признаний в любви близкими и, что очень приятно, организаторам праздника. Большим успехом пользовалась фотозона «Это любовь». Развернули свою работу интерактивные площадки, где дети и взрослые с азартом принимали участие в веселых и забавных конкурсах. Символ праздника - ромашка был в этот день повсюду: на румяных щечках детей красовались расписные цветы, в фотозоне все желающие фотографировались с трехметровой пневморомашкой, зрители с удовольствием участвовали в мастер-классе по твистингу «Ромашка». На первом этаже КДЦ прошел мастер-класс по изготовлению цветов из лент от Оксаны Абдрамановой.Яркий финал праздника украсили воспитанники детских садов района Кайеркан, которые под песню «Гимн семьи» танцевали с воздушными ромашками.