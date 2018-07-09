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9 июля 2018, 17:33



Награды к юбилею. Сегодня в Норильске начались церемонии награждений, приуроченные к празднованию Дня города.



Просмотров:160 Первые 112 человек получили юбилейные медали от главы города Рината Ахметчина. Среди них работники предприятий города разных форм собственности. Это и бюджетные учреждения, и частные предприятия. В числе награждаемых заместитель главы города Норильска по социальной политике Наталья Коростелева, исполнительный директор акционерного общества «Норильск-Телеком» Ольга Данилова, заместитель командира – главный инженер войсковой части 96453 Сергей Гусев, генеральный директор общества «СеверныйБыт», депутат Норильского городского Совета депутатов Надежда Оробинская, генеральный директор общества с ограниченной ответственностью «ИЛАН-Норильск» Павел Цуканов и другие. Благодарственные письма главы города получили 95 человек. Среди них рабочие, инженеры, кладовщики, водители, электромонтеры, слесари, аппаратчики-гидрометаллурги, плавильщики, электролизники и представители других рабочих и инженерно-технических специальностей.