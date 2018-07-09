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9 июля 2018, 17:56



Справедливость восторжествовала. Краевые бюджетники Норильска смогут получать «дорогу» на неработающих членов семьи.

Напомним, ранее депутатский корпус Норильска по поручению председателя местного горсовета Александра Пестрякова обратился в Законодательное собрание с инициативой внесения изменений в ст. 6 Закона Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2668 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями» (далее – Закон). В соответствии с указанной статьёй Закона обязанность работодателя оплатить стоимость проезда и провоза багажа неработающих членов семьи работника краевого госучреждения обусловлена выполнением следующих условий: во-первых, работник должен сам выехать в отпуск, во-вторых, неработающие члены семьи работника должны выехать к месту использования отпуска работником. Данная норма, по мнению норильских депутатов, была несправедливой, поскольку многие работники краевого бюджета отправляют своих детей на летний период на материк, а сами остаются в Норильске. По итогам сессии Заксобрания изменения в Закон, устраняющие социальную несправедливость, были внесены. Они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования и будут распространять своё действие с 1 мая 2018 года, сообщили в пресс-службе администрации Норильска. Таким образом, работники краевых бюджетных учреждений, отправившие этим летом неработающих членов семьи в отпуск и оставшиеся работать в Норильске, смогут рассчитывать на возмещение расходов на дорогу при наличии соответствующего права – дорога бюджетникам оплачивается один раз в два года. «Считаю, что это решение было единственно верным, поскольку местные бюджетники и краевые находились в неравных условиях, а после передачи всех медучреждений в краевое подчинение проблема оплаты дороги работникам краевых госучреждений стала более чем актуальной. К тому же из-за реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта количество летних отпускников, в том числе в краевых организациях снизилось, при этом детей все родители традиционно стараются отправить летом на материк, даже если сами в отпуск не едут. Сейчас социальная справедливость восстановлена, и я благодарю депутатов Заксобрания от Норильска за то, что активно поддержали нашу инициативу и приложили максимум усилий, чтобы изменить Закон в кратчайший срок», - прокомментировал решение краевых коллег председатель норильского горсовета Александр Пестряков.

Просмотров:148 Инициативу норильских депутатов поддержали их коллеги из Законодательного собрания края. Соответствующее решение парламентарии приняли на сессии 5 июля.Напомним, ранее депутатский корпус Норильска по поручению председателя местного горсовета Александра Пестрякова обратился в Законодательное собрание с инициативой внесения изменений в ст. 6 Закона Красноярского края от 03.12.2004 № 12-2668 «О гарантиях и компенсациях для лиц, работающих в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, а также в иных местностях края с особыми климатическими условиями» (далее – Закон). В соответствии с указанной статьёй Закона обязанность работодателя оплатить стоимость проезда и провоза багажа неработающих членов семьи работника краевого госучреждения обусловлена выполнением следующих условий: во-первых, работник должен сам выехать в отпуск, во-вторых, неработающие члены семьи работника должны выехать к месту использования отпуска работником. Данная норма, по мнению норильских депутатов, была несправедливой, поскольку многие работники краевого бюджета отправляют своих детей на летний период на материк, а сами остаются в Норильске.По итогам сессии Заксобрания изменения в Закон, устраняющие социальную несправедливость, были внесены. Они вступят в силу через 10 дней после официального опубликования и будут распространять своё действие с 1 мая 2018 года, сообщили в пресс-службе администрации Норильска.Таким образом, работники краевых бюджетных учреждений, отправившие этим летом неработающих членов семьи в отпуск и оставшиеся работать в Норильске, смогут рассчитывать на возмещение расходов на дорогу при наличии соответствующего права – дорога бюджетникам оплачивается один раз в два года.«Считаю, что это решение было единственно верным, поскольку местные бюджетники и краевые находились в неравных условиях, а после передачи всех медучреждений в краевое подчинение проблема оплаты дороги работникам краевых госучреждений стала более чем актуальной. К тому же из-за реконструкции взлётно-посадочной полосы аэропорта количество летних отпускников, в том числе в краевых организациях снизилось, при этом детей все родители традиционно стараются отправить летом на материк, даже если сами в отпуск не едут. Сейчас социальная справедливость восстановлена, и я благодарю депутатов Заксобрания от Норильска за то, что активно поддержали нашу инициативу и приложили максимум усилий, чтобы изменить Закон в кратчайший срок», - прокомментировал решение краевых коллег председатель норильского горсовета Александр Пестряков.