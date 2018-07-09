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9 июля 2018, 18:45



В Норильске открылась памятная доска, посвященная специалистам мончегорского комбината «Североникель», которые внесли огромный вклад в становление и развитие города и комбината.

С просьбой об установке доски, которая бы увековечила память о мончегорцах к главе города более года назад обратилась инициативная группа жителей во главе с коренной норильчанкой, ранее хранителем истории никелевого завода Любовью Реннер. Идею энтузиастов поддержали депутат горсовета Наталья Плотникова, управление по делам культуры. Свой вклад внес и архитектор Михаил Волгин. Доска по его эскизу была отлита в Заполярном филиале «Норникеля». На церемонии открытия мемориальной доски замглавы города Норильска Андрей Малков сказал о том, что открытие таких мемориальных знаков - дань современных поколений памяти и подвигу людей, которые внесли неоценимый вклад в историю нашего города. Советник заместителя директора ЗФ «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Василий Захаров отметил, что без преувеличения - с десанта мончегорских металлургов в начале Великой Отечественной войны началась современная история Норильского комбината как крупного промышленного предприятия. Участники церемонии, среди которых были старожилы и молодежь города, ветераны Норильского комбината, приглашенные на празднование 65-летия города Норильска, возложили к мемориальной доске красные гвоздики. Открытие мемориальной доски мончегорским специалистам - одно из первых городских мероприятий, посвященных 65-летию Норильска.

Просмотров:101 Первые высококлассные специалисты-металлурги и заводское оборудование из Мончегорска прибыли в Норильск в августе 1941 года, и уже через шесть месяцев, в феврале 1942-го, норильчане дали первый никель фронту. Мончегорцы отличились в разных направлениях производства - в металлургии, строительстве, геологии. Без их трудового вклада история Норильска, вероятно, могла развиваться иначе. Известны сотни профессионалов, 320 из которых имеют самые высокие награды Родины, немало почетных металлургов, есть и почетные граждане Норильска. В благодарность мончегорским специалистам одна из улиц Норильска в 1947 году была названа Мончегорской, сейчас это улица Кирова. На доме № 1 и была установлена мемориальная доска.С просьбой об установке доски, которая бы увековечила память о мончегорцах к главе города более года назад обратилась инициативная группа жителей во главе с коренной норильчанкой, ранее хранителем истории никелевого завода Любовью Реннер. Идею энтузиастов поддержали депутат горсовета Наталья Плотникова, управление по делам культуры. Свой вклад внес и архитектор Михаил Волгин. Доска по его эскизу была отлита в Заполярном филиале «Норникеля».На церемонии открытия мемориальной доски замглавы города Норильска Андрей Малков сказал о том, что открытие таких мемориальных знаков - дань современных поколений памяти и подвигу людей, которые внесли неоценимый вклад в историю нашего города.Советник заместителя директора ЗФ «Норникеля» по региональной политике и корпоративным проектам Василий Захаров отметил, что без преувеличения - с десанта мончегорских металлургов в начале Великой Отечественной войны началась современная история Норильского комбината как крупного промышленного предприятия.Участники церемонии, среди которых были старожилы и молодежь города, ветераны Норильского комбината, приглашенные на празднование 65-летия города Норильска, возложили к мемориальной доске красные гвоздики. Открытие мемориальной доски мончегорским специалистам - одно из первых городских мероприятий, посвященных 65-летию Норильска.