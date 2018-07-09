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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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20:57 На старом погосте Норильскап отслужили панихиду и сделали уборку
19:57 Двухдневный гастрономический фестиваль «Север», посвященный 65-летию Норильска, погрузил в горожан в мир кулинарного и уличного искусства.
18:45 В Норильске открылась памятная доска, посвященная специалистам мончегорского комбината «Североникель», которые внесли огромный вклад в становление и развитие города и комбината.
17:56 Справедливость восторжествовала. Краевые бюджетники Норильска смогут получать «дорогу» на неработающих членов семьи.
17:33 Награды к юбилею. Сегодня в Норильске начались церемонии награждений, приуроченные к празднованию Дня города.
17:23 Кайеркан отметил День Петра и Февронии по-семейному тепло и ярко.
17:00 Он никогда не останавливался на достигнутом. После тяжелой болезни ушел из жизни норильчанин, основатель заповедника «Путоранский» Владимир Ларин.
15:52 Сколько лет Норильску? Ученые и краеведы нашли доказательства тому, что наш город намного старше, чем принято считать.
15:42 Почти 15 тысяч рублей отсудила норильчанка у недобросовестного работодателя.
15:32 11 лет строгого режима получил житель Норильска за сбыт наркотиков.
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