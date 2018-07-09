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9 июля 2018, 19:57



Двухдневный гастрономический фестиваль «Север», посвященный 65-летию Норильска, погрузил в горожан в мир кулинарного и уличного искусства.

Самым насыщенным по количеству гостей стала суббота 7 июля. В этот день гастрофестиваль посетило 18 тысяч человек. Этому способствовала и теплая, солнечная погода. В воскресенье, 8 июля капризы погоды спугнули норильчан и в этот день пришло всего пять тысяч человек. Всего за два гастрономический фестиваль «Север» посетило 23 тысячи человек. За два дня пять столичных шеф-поваров провели десять различных мастер-классов, посвященных тонкостям приготовления выпечки, различных рыбных и мясных блюд, а также всевозможных закусок. Известный итальянский стрит-артист Паоло Годжо Коласанти провел для норильских художников и всех желающих два мастер-класса по граффити и другим видам уличного изобразительного искусства. Приглашенные ньюсмейкеры прочитали порядка восьми лекций об уличном и кулинарном искусстве, правильном питании и достоинствах различных кухонь мира. Свои блюда презентовали горожанам 20 норильских кафе, кондитерских и ресторанов. За два дня горожанами было съедено и выпито несколько тонн блюд и напитков. Спортсмены и творческие коллективы провели более 15 спортивных и танцевальных мастер-классов, показали порядка пяти оригинальных танцевальных номеров. Норильские мастера декоративно-прикладного искусства провели для горожан около двух десятков мастер-классов. Роспись пряников и разделочных досок, изготовление стильных игрушек и народных кукол, а также шокобоксов и прочих нужных в быту и эксклюзивных ручных работ. Первый фестивальный день завершился концертом норильских музыкальных групп, а на второй день свое творчество горожанам дарила Варвара Визбор.

Просмотров:98 Субботу и воскресенье, 7 и 8 июля, все желающие горожане могли посетить праздник уличной еды и культуры, отведать блюда норильских рестораторов, узнать о новых кулинарных тенденциях у столичных шеф-поваров, посетить мастер-классы по стрит-арту и у норильских мастеров декоративно-прикладного искусства, поучаствовать в спортивных состязаниях и многое другое.Самым насыщенным по количеству гостей стала суббота 7 июля. В этот день гастрофестиваль посетило 18 тысяч человек. Этому способствовала и теплая, солнечная погода. В воскресенье, 8 июля капризы погоды спугнули норильчан и в этот день пришло всего пять тысяч человек. Всего за два гастрономический фестиваль «Север» посетило 23 тысячи человек.За два дня пять столичных шеф-поваров провели десять различных мастер-классов, посвященных тонкостям приготовления выпечки, различных рыбных и мясных блюд, а также всевозможных закусок. Известный итальянский стрит-артист Паоло Годжо Коласанти провел для норильских художников и всех желающих два мастер-класса по граффити и другим видам уличного изобразительного искусства. Приглашенные ньюсмейкеры прочитали порядка восьми лекций об уличном и кулинарном искусстве, правильном питании и достоинствах различных кухонь мира.Свои блюда презентовали горожанам 20 норильских кафе, кондитерских и ресторанов. За два дня горожанами было съедено и выпито несколько тонн блюд и напитков.Спортсмены и творческие коллективы провели более 15 спортивных и танцевальных мастер-классов, показали порядка пяти оригинальных танцевальных номеров. Норильские мастера декоративно-прикладного искусства провели для горожан около двух десятков мастер-классов. Роспись пряников и разделочных досок, изготовление стильных игрушек и народных кукол, а также шокобоксов и прочих нужных в быту и эксклюзивных ручных работ.Первый фестивальный день завершился концертом норильских музыкальных групп, а на второй день свое творчество горожанам дарила Варвара Визбор.