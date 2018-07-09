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9 июля 2018, 19:57

Двухдневный гастрономический фестиваль «Север», посвященный 65-летию Норильска, погрузил в горожан в мир кулинарного и уличного искусства.


Субботу и воскресенье, 7 и 8 июля, все желающие горожане могли посетить праздник уличной еды и культуры, отведать блюда норильских рестораторов, узнать о новых кулинарных тенденциях у столичных шеф-поваров, посетить мастер-классы по стрит-арту и у норильских мастеров декоративно-прикладного искусства, поучаствовать в спортивных состязаниях и многое другое.
Самым насыщенным по количеству гостей стала суббота 7 июля. В этот день гастрофестиваль посетило 18 тысяч человек. Этому способствовала и теплая, солнечная погода. В воскресенье, 8 июля капризы погоды спугнули норильчан и в этот день пришло всего пять тысяч человек. Всего за два гастрономический фестиваль «Север» посетило 23 тысячи человек.
За два дня пять столичных шеф-поваров провели десять различных мастер-классов, посвященных тонкостям приготовления выпечки, различных рыбных и мясных блюд, а также всевозможных закусок. Известный итальянский стрит-артист Паоло Годжо Коласанти провел для норильских художников и всех желающих два мастер-класса по граффити и другим видам уличного изобразительного искусства. Приглашенные ньюсмейкеры прочитали порядка восьми лекций об уличном и кулинарном искусстве, правильном питании и достоинствах различных кухонь мира.
Свои блюда презентовали горожанам 20 норильских кафе, кондитерских и ресторанов. За два дня горожанами было съедено и выпито несколько тонн блюд и напитков.
Спортсмены и творческие коллективы провели более 15 спортивных и танцевальных мастер-классов, показали порядка пяти оригинальных танцевальных номеров. Норильские мастера декоративно-прикладного искусства провели для горожан около двух десятков мастер-классов. Роспись пряников и разделочных досок, изготовление стильных игрушек и народных кукол, а также шокобоксов и прочих нужных в быту и эксклюзивных ручных работ.
Первый фестивальный день завершился концертом норильских музыкальных групп, а на второй день свое творчество горожанам дарила Варвара Визбор.

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    Список новостей

 9 июля 2018 
20:57   На старом погосте Норильскап отслужили панихиду и сделали уборку 19:57   Двухдневный гастрономический фестиваль «Север», посвященный 65-летию Норильска, погрузил в горожан в мир кулинарного и уличного искусства.
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17:33   Награды к юбилею. Сегодня в Норильске начались церемонии награждений, приуроченные к празднованию Дня города. 17:23   Кайеркан отметил День Петра и Февронии по-семейному тепло и ярко.
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15:05   В Норильске определили лучших шашистов. 15:03   Чтобы помочь больному ребенку, норильчане вышли на благотворительный забег.
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 6 июля 2018 
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16:54   В Норильске один из кольцевых автобусных маршрутов может остаться без перевозчика. 16:12   Сегодня в Норильске в пожаре пострадали трое детей, один из них находится в тяжелом состоянии.
16:11   Норильская молодежь провела субботник на площади имени А. П.Завенягина в Старом городе. 30 молодых людей не ... 15:42   Айтишники рулят. На бюджет в Норильский государственный индустриальный институт подано около 200 заявлений от очников и сто - от заочников.
14:47   Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас награжден орденом Дружбы. 13:45   В библиотеке семейного чтения в честь Дня любви, семьи и верности 8 июля пройдет «Ромашковая акция».
13:37   В ярмарке «Вкусы мира» примут участие норильские товаропроизводители. 13:30   Сотрудники «Родины» объявили сбор исторических материалов о кинотеатре.
13:27   В Норильске пройдет бесплатное обучение для предпринимателей и некоммерческих организаций.

 5 июля 2018 
17:15   Этим летом из 84 учреждений образования Норильска ремонтом будут охвачены 7. Уже сейчас подрядчики начали работы в 95% школ и 60% детских садов города. 16:45   Традиционная продовольственная ярмарка пройдет в юбилейный День города в новом формате. Горожан ожидают не только «Вкусы мира» от местных производителей, но и новый адрес ярмарки.
16:43   В Норильске провели семинар для некоммерческих организаций. 16:41   В день города состоится гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея Норильска.
16:38   Администрация города объявила набор студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок. 16:24   Сегодня стартовала вторая смена в норильских оздоровительных лагерях дневного пребывания.
15:27   На стадионе «Заполярник» вышла на финишную прямую подготовка к масштабному гастрономическому фестивалю «Север». Сейчас здесь устанавливаются шатры и павильоны для участников. 14:46   Повышение пенсионного возраста осудили 89% россиян.
14:37   Кинотеатр «Родина» проводит кастинг в массовку творческого проекта STOP motion. 14:30   7 июля норильский храм Рождества Иоанна Предтечи отметит престольный праздник. Это событие считается малой Пасхой для христиан, духовным торжеством для всего Норильска.
14:14   Поврежденные остановочные павильоны практически полностью восстановлены за счет средств подрядчика в рамках гарантийного срока. 13:14   Каждый шестой россиянин ожидает победу страны в ЧМ-2018. Тем временем в Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша нашей сборной.
12:25   «Родина» приглашает норильчан на бесплатные кинопоказы 8 июля. 10:49   В рамках благотворительной акции «Норильск, беги со мной!» уже собрано 700 тысяч рублей.
10:29   За полгода в Норильске родились почти 1300 малышей. 10:04   Норильские полицейские напоминают о недопустимости нахождения подростков в общественных местах в ночное время.

 4 июля 2018 
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17:25   Стали известны результаты последних экзаменов по выбору, которые сдавали норильские 11-тиклассники 16:37   Норильчане смогут пройти бесплатные и анонимные экспресс-тесты на ВИЧ и другие инфекционные заболевания.
14:54   В выходные Ленинский проспект и улицу Шахтерскую закроют на время мероприятий. 14:26   Инициативная молодежь помогает в содержании мемориального комплекса «Норильская Голгофа».
14:20   «История России в фотографиях. Норильск». Выставка под таким названием пройдет в Красноярском государственном художественном музее им. В. И. Сурикова с 13 июля по 5 августа.




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