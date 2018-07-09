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9 июля 2018, 20:57



На старом погосте Норильскап отслужили панихиду и сделали уборку

Участники воскресника возложили цветы и на могилы других известных норильчан. Среди упокоенных здесь выдающийся металлург из мончегорского десанта 1941 года, которого называют отцом норильской платины Константин Бродницкий, первооткрыватель Талнахского месторождения геолог почетный гражданин города Норильска Георгий Маслов. Норильчане ухаживают и за могилами одного из героев книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» сосланного в Норильск художника Заполярного театра драмы Георгия Бакланова, а также матери бывшего главного архитектора Норильска Веры Непокойчицкой. Этим летом те, кто считает долгом памяти ухаживать за заброшенным погостом в районе автокозала, собираются приходить сюда и в другие свободные выходные дни. Среди энтузиастов и молодые православные волонтеры из Свято-Скорбященского собора, ребята из «Молодой гвардии». Все, кто пожелает принять участие в уборке на старом погосте, могут получить информацию у организатора по телефону 8-913-501-47-03.

Просмотров:62 Уже более 10-ти лет инициативная группа старожилов Норильска за неделю до Дня города приходит на старый погост, чтобы почтить память тех, кто создавал наш город и комбинат. По традиции до начала уборки православный священник Дмитрий Прохоров совершил панихиду по всем, упокоившимся в норильской земле. Поминальный молебен всегда проходит на мемориале легендарного металлурга, прибывшего с мончегорского комбината «Североникель», бывшего главного инженера Норильского комбината Владимира Терпогосова. 15 июля исполнится 114 лет со дня рождения этого выдающегося норильчанина.Участники воскресника возложили цветы и на могилы других известных норильчан. Среди упокоенных здесь выдающийся металлург из мончегорского десанта 1941 года, которого называют отцом норильской платины Константин Бродницкий, первооткрыватель Талнахского месторождения геолог почетный гражданин города Норильска Георгий Маслов. Норильчане ухаживают и за могилами одного из героев книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» сосланного в Норильск художника Заполярного театра драмы Георгия Бакланова, а также матери бывшего главного архитектора Норильска Веры Непокойчицкой.Этим летом те, кто считает долгом памяти ухаживать за заброшенным погостом в районе автокозала, собираются приходить сюда и в другие свободные выходные дни. Среди энтузиастов и молодые православные волонтеры из Свято-Скорбященского собора, ребята из «Молодой гвардии». Все, кто пожелает принять участие в уборке на старом погосте, могут получить информацию у организатора по телефону 8-913-501-47-03.