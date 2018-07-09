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9 июля 2018, 20:57

На старом погосте Норильскап отслужили панихиду и сделали уборку


Уже более 10-ти лет инициативная группа старожилов Норильска за неделю до Дня города приходит на старый погост, чтобы почтить память тех, кто создавал наш город и комбинат. По традиции до начала уборки православный священник Дмитрий Прохоров совершил панихиду по всем, упокоившимся в норильской земле. Поминальный молебен всегда проходит на мемориале легендарного металлурга, прибывшего с мончегорского комбината «Североникель», бывшего главного инженера Норильского комбината Владимира Терпогосова. 15 июля исполнится 114 лет со дня рождения этого выдающегося норильчанина.
Участники воскресника возложили цветы и на могилы других известных норильчан. Среди упокоенных здесь выдающийся металлург из мончегорского десанта 1941 года, которого называют отцом норильской платины Константин Бродницкий, первооткрыватель Талнахского месторождения геолог почетный гражданин города Норильска Георгий Маслов. Норильчане ухаживают и за могилами одного из героев книги Джона Рида «Десять дней, которые потрясли мир» сосланного в Норильск художника Заполярного театра драмы Георгия Бакланова, а также матери бывшего главного архитектора Норильска Веры Непокойчицкой.
Этим летом те, кто считает долгом памяти ухаживать за заброшенным погостом в районе автокозала, собираются приходить сюда и в другие свободные выходные дни. Среди энтузиастов и молодые православные волонтеры из Свято-Скорбященского собора, ребята из «Молодой гвардии». Все, кто пожелает принять участие в уборке на старом погосте, могут получить информацию у организатора по телефону 8-913-501-47-03.

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    Список новостей

 9 июля 2018 
20:57   На старом погосте Норильскап отслужили панихиду и сделали уборку 19:57   Двухдневный гастрономический фестиваль «Север», посвященный 65-летию Норильска, погрузил в горожан в мир кулинарного и уличного искусства.
18:45   В Норильске открылась памятная доска, посвященная специалистам мончегорского комбината «Североникель», которые внесли огромный вклад в становление и развитие города и комбината. 17:56   Справедливость восторжествовала. Краевые бюджетники Норильска смогут получать «дорогу» на неработающих членов семьи.
17:33   Награды к юбилею. Сегодня в Норильске начались церемонии награждений, приуроченные к празднованию Дня города. 17:23   Кайеркан отметил День Петра и Февронии по-семейному тепло и ярко.
17:00   Он никогда не останавливался на достигнутом. После тяжелой болезни ушел из жизни норильчанин, основатель заповедника «Путоранский» Владимир Ларин. 15:52   Сколько лет Норильску? Ученые и краеведы нашли доказательства тому, что наш город намного старше, чем принято считать.
15:42   Почти 15 тысяч рублей отсудила норильчанка у недобросовестного работодателя. 15:32   11 лет строгого режима получил житель Норильска за сбыт наркотиков.
15:05   В Норильске определили лучших шашистов. 15:03   Чтобы помочь больному ребенку, норильчане вышли на благотворительный забег.
13:13   В Норильске мужчина, избивший малолетнюю падчерицу, пойдет под суд. 13:11   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за июнь и первое полугодие.
12:07   Мечты сбываются! Около одного миллиона рублей собрали норильчане на лечение больному ребенку. 11:31   В Норильске прошёл учебно-тренировочный сбор.

 6 июля 2018 
18:02   Узнать больше о зимней Универсиаде-2019 норильчане смогут в шатре U-NICKEL sport Point. Монтаж конструкции идет на стадионе «Заполяоник». 17:18   В благотворительном забеге "Норильск, беги со мной!" собираются принять участие более трех тысяч человек.
16:54   В Норильске один из кольцевых автобусных маршрутов может остаться без перевозчика. 16:12   Сегодня в Норильске в пожаре пострадали трое детей, один из них находится в тяжелом состоянии.
16:11   Норильская молодежь провела субботник на площади имени А. П.Завенягина в Старом городе. 30 молодых людей не ... 15:42   Айтишники рулят. На бюджет в Норильский государственный индустриальный институт подано около 200 заявлений от очников и сто - от заочников.
14:47   Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас награжден орденом Дружбы. 13:45   В библиотеке семейного чтения в честь Дня любви, семьи и верности 8 июля пройдет «Ромашковая акция».
13:37   В ярмарке «Вкусы мира» примут участие норильские товаропроизводители. 13:30   Сотрудники «Родины» объявили сбор исторических материалов о кинотеатре.
13:27   В Норильске пройдет бесплатное обучение для предпринимателей и некоммерческих организаций.

 5 июля 2018 
17:15   Этим летом из 84 учреждений образования Норильска ремонтом будут охвачены 7. Уже сейчас подрядчики начали работы в 95% школ и 60% детских садов города. 16:45   Традиционная продовольственная ярмарка пройдет в юбилейный День города в новом формате. Горожан ожидают не только «Вкусы мира» от местных производителей, но и новый адрес ярмарки.
16:43   В Норильске провели семинар для некоммерческих организаций. 16:41   В день города состоится гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея Норильска.
16:38   Администрация города объявила набор студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок. 16:24   Сегодня стартовала вторая смена в норильских оздоровительных лагерях дневного пребывания.
15:27   На стадионе «Заполярник» вышла на финишную прямую подготовка к масштабному гастрономическому фестивалю «Север». Сейчас здесь устанавливаются шатры и павильоны для участников. 14:46   Повышение пенсионного возраста осудили 89% россиян.
14:37   Кинотеатр «Родина» проводит кастинг в массовку творческого проекта STOP motion. 14:30   7 июля норильский храм Рождества Иоанна Предтечи отметит престольный праздник. Это событие считается малой Пасхой для христиан, духовным торжеством для всего Норильска.
14:14   Поврежденные остановочные павильоны практически полностью восстановлены за счет средств подрядчика в рамках гарантийного срока. 13:14   Каждый шестой россиянин ожидает победу страны в ЧМ-2018. Тем временем в Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша нашей сборной.
12:25   «Родина» приглашает норильчан на бесплатные кинопоказы 8 июля. 10:49   В рамках благотворительной акции «Норильск, беги со мной!» уже собрано 700 тысяч рублей.
10:29   За полгода в Норильске родились почти 1300 малышей. 10:04   Норильские полицейские напоминают о недопустимости нахождения подростков в общественных местах в ночное время.

 4 июля 2018 
19:26   Каждую среду в Свято-Скорбященском соборе будет совершаться молебен перед иконой Божией Матери "Всецарица". 17:45   На инстаграм вовсю идет голосование за участников фотоконкурса «В ритме норильского времени».
17:25   Стали известны результаты последних экзаменов по выбору, которые сдавали норильские 11-тиклассники 16:37   Норильчане смогут пройти бесплатные и анонимные экспресс-тесты на ВИЧ и другие инфекционные заболевания.
14:54   В выходные Ленинский проспект и улицу Шахтерскую закроют на время мероприятий. 14:26   Инициативная молодежь помогает в содержании мемориального комплекса «Норильская Голгофа».
14:20   «История России в фотографиях. Норильск». Выставка под таким названием пройдет в Красноярском государственном художественном музее им. В. И. Сурикова с 13 июля по 5 августа.




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