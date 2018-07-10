Фото новости:

Кемерово, мы с тобой.

Служба новостей "Заполярной правды"    http://gazetazp.ru/lenta/
10 июля 2018, 11:47

К 1 сентября в Норильске должен заработать перинатальный центр. Строительство объекта обсуждали накануне на совещании полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.


В рабочем совещании по вопросу завершения строительства перинатальных центров в Норильске и Улан-Удэ (Республики Бурятия) приняли участие представители Министерства здравоохранения РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Государственной корпорации «Ростех», Ростехнадзора, глав субъектов Федерации округа.
По информации участников совещания, на сегодняшний день перинатальные центры в Республике Бурятия и Красноярском крае продолжают оставаться на контроле, работы не завершены, сообщает НИА Бурятия.
Сложная ситуация складывается на объекте в г. Улан-Удэ, где не удалось завершить работы в сроки, установленные ранее в актуализированном графике. Только в конце июня были выполнены работы по энергоснабжению перинатального центра, закончен монтаж вентиляционного оборудования. Процесс передачи объекта в региональную собственность затягивается, таким образом, приступить к лицензированию медицинской деятельности не представляется возможным.
По мнению полпреда, несмотря на то, что показатель младенческой смертности в республике ниже, чем в среднем по округу, потребность в этом учреждении крайне велика. «Нужно понимать, что современный перинатальный центр – учреждение совершенно иного уровня и других возможностей, на реализацию которых будет ориентирована вся акушерская помощь в регионе», – подчеркнул Сергей Меняйло.
На объекте в г. Норильске также есть отставание от утверждённого плана-графика по ряду позиций: продолжается устройство наружных инженерных сетей, идёт монтаж медицинского оборудования. Кроме того, пока не завершены конкурсные процедуры по закупке мебели, не начата работа по благоустройству территории перинатального центра. В связи с этим в указанные сроки не получено заключение о соответствии объекта требованиям регламентов и проектной документации.
«Безусловно, для Красноярского края этот объект очень важен, в том числе с точки зрения социально-политического эффекта, который он может произвести в регионе», – считает полномочный представитель.
Полпред отметил: опыт ввода перинатальных центров в эксплуатацию в других субъектах Сибирского федерального округа показывает, что проблемы могут возникнуть на этапе запуска вентиляционных систем, а также в период проведения пусконаладочных работ тепло— и электроустановок. Это, в свою очередь, повлияет на сроки открытия медицинских учреждений, сообщает Сибирский окружной информационный центр.
Перинатальные центры должны начать работу не позднее 1 сентября текущего года. «Завершить строительство перинатальных центров необходимо в кратчайшие сроки, этот вопрос находится на контроле президента Российской Федерации», – сказал Сергей Меняйло. – Сейчас в первую очередь важно организовать взаимодействие региональных органов исполнительной власти со службами Ростехнадзора, чтобы оперативно устранить выявленные замечания и получить соответствующие документы».

Просмотров:235
Комментарии

Уважаемый посетитель, Вы зашли на сайт как незарегистрированный пользователь.
Мы рекомендуем Вам зарегистрироваться либо войти на сайт под своим логином.

    Список новостей

 10 июля 2018 
15:58   На все про все два месяца. В июле и августе в Норильске будет проходить плановое отключение горячей воды для ремонта систем ТВС. 15:48   С сегодняшнего дня ООО «Арктур» поднял цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС. Причину подорожания руководитель организации объяснил ростом закупочных цен.
15:37   На стадионе «Заполярник» открылся спортивный шатер «Норникеля», посвященный Всемирной зимней универсиаде-2019. 14:59   Нарушения антикоррупционного законодательства прокуратура Норильска выявила в четырех организациях, расположенных на территории города.
12:37   Приговор вступил в законную силу. Пожилой норильчанке, убившей сына, не стали уменьшать тюремный срок. 12:15   Болельщик из Норильска посещает игры мундиаля в разных городах России и рассказывает иностранцам о заполярном городе.
12:08   В МФК «Норильский никель» появился испанский тренер. 11:47   К 1 сентября в Норильске должен заработать перинатальный центр. Строительство объекта обсуждали накануне на совещании полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

 9 июля 2018 
20:57   На старом погосте Норильска отслужили панихиду и сделали уборку. 19:57   Двухдневный гастрономический фестиваль «Север», посвященный 65-летию Норильска, погрузил в горожан в мир кулинарного и уличного искусства.
18:45   В Норильске открылась памятная доска, посвященная специалистам мончегорского комбината «Североникель», которые внесли огромный вклад в становление и развитие города и комбината. 17:56   Справедливость восторжествовала. Краевые бюджетники Норильска смогут получать «дорогу» на неработающих членов семьи.
17:33   Награды к юбилею. Сегодня в Норильске начались церемонии награждений, приуроченные к празднованию Дня города. 17:23   Кайеркан отметил День Петра и Февронии по-семейному тепло и ярко.
17:00   Он никогда не останавливался на достигнутом. После тяжелой болезни ушел из жизни норильчанин, основатель заповедника «Путоранский» Владимир Ларин. 15:52   Сколько лет Норильску? Ученые и краеведы нашли доказательства тому, что наш город намного старше, чем принято считать.
15:42   Почти 15 тысяч рублей отсудила норильчанка у недобросовестного работодателя. 15:32   11 лет строгого режима получил житель Норильска за сбыт наркотиков.
15:05   В Норильске определили лучших шашистов. 15:03   Чтобы помочь больному ребенку, норильчане вышли на благотворительный забег.
13:13   В Норильске мужчина, избивший малолетнюю падчерицу, пойдет под суд. 13:11   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за июнь и первое полугодие.
12:07   Мечты сбываются! Около одного миллиона рублей собрали норильчане на лечение больному ребенку. 11:31   В Норильске прошёл учебно-тренировочный сбор.

 6 июля 2018 
18:02   Узнать больше о зимней Универсиаде-2019 норильчане смогут в шатре U-NICKEL sport Point. Монтаж конструкции идет на стадионе «Заполяоник». 17:18   В благотворительном забеге "Норильск, беги со мной!" собираются принять участие более трех тысяч человек.
16:54   В Норильске один из кольцевых автобусных маршрутов может остаться без перевозчика. 16:12   Сегодня в Норильске в пожаре пострадали трое детей, один из них находится в тяжелом состоянии.
16:11   Норильская молодежь провела субботник на площади имени А. П.Завенягина в Старом городе. 30 молодых людей не ... 15:42   Айтишники рулят. На бюджет в Норильский государственный индустриальный институт подано около 200 заявлений от очников и сто - от заочников.
14:47   Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас награжден орденом Дружбы. 13:45   В библиотеке семейного чтения в честь Дня любви, семьи и верности 8 июля пройдет «Ромашковая акция».
13:37   В ярмарке «Вкусы мира» примут участие норильские товаропроизводители. 13:30   Сотрудники «Родины» объявили сбор исторических материалов о кинотеатре.
13:27   В Норильске пройдет бесплатное обучение для предпринимателей и некоммерческих организаций.

 5 июля 2018 
17:15   Этим летом из 84 учреждений образования Норильска ремонтом будут охвачены 72. Уже сейчас подрядчики начали работы в 95% школ и 60% детских садов города. 16:45   Традиционная продовольственная ярмарка пройдет в юбилейный День города в новом формате. Горожан ожидают не только «Вкусы мира» от местных производителей, но и новый адрес ярмарки.
16:43   В Норильске провели семинар для некоммерческих организаций. 16:41   В день города состоится гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея Норильска.
16:38   Администрация города объявила набор студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок. 16:24   Сегодня стартовала вторая смена в норильских оздоровительных лагерях дневного пребывания.
15:27   На стадионе «Заполярник» вышла на финишную прямую подготовка к масштабному гастрономическому фестивалю «Север». Сейчас здесь устанавливаются шатры и павильоны для участников. 14:46   Повышение пенсионного возраста осудили 89% россиян.
14:37   Кинотеатр «Родина» проводит кастинг в массовку творческого проекта STOP motion. 14:30   7 июля норильский храм Рождества Иоанна Предтечи отметит престольный праздник. Это событие считается малой Пасхой для христиан, духовным торжеством для всего Норильска.
14:14   Поврежденные остановочные павильоны практически полностью восстановлены за счет средств подрядчика в рамках гарантийного срока. 13:14   Каждый шестой россиянин ожидает победу страны в ЧМ-2018. Тем временем в Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша нашей сборной.
12:25   «Родина» приглашает норильчан на бесплатные кинопоказы 8 июля. 10:49   В рамках благотворительной акции «Норильск, беги со мной!» уже собрано 700 тысяч рублей.
10:29   За полгода в Норильске родились почти 1300 малышей.




663300, Норильск, ул. Богдана Хмельницкого, 18, [Все телефоны и электронные адреса редакций]
Сайт зарегистрирован Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство о регистрации СМИ ПИ № ТУ24-00965 от 25.01.2016 г. Учредитель: МАУ "Информационный центр "Норильские новости".
Главный редактор сайта Алла Шуняева. При использовании материалов сайта гиперссылка на gazetazp.ru обязательна.
наверх