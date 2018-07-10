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10 июля 2018, 11:47



К 1 сентября в Норильске должен заработать перинатальный центр. Строительство объекта обсуждали накануне на совещании полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

По информации участников совещания, на сегодняшний день перинатальные центры в Республике Бурятия и Красноярском крае продолжают оставаться на контроле, работы не завершены, сообщает НИА Бурятия. Сложная ситуация складывается на объекте в г. Улан-Удэ, где не удалось завершить работы в сроки, установленные ранее в актуализированном графике. Только в конце июня были выполнены работы по энергоснабжению перинатального центра, закончен монтаж вентиляционного оборудования. Процесс передачи объекта в региональную собственность затягивается, таким образом, приступить к лицензированию медицинской деятельности не представляется возможным. По мнению полпреда, несмотря на то, что показатель младенческой смертности в республике ниже, чем в среднем по округу, потребность в этом учреждении крайне велика. «Нужно понимать, что современный перинатальный центр – учреждение совершенно иного уровня и других возможностей, на реализацию которых будет ориентирована вся акушерская помощь в регионе», – подчеркнул Сергей Меняйло. На объекте в г. Норильске также есть отставание от утверждённого плана-графика по ряду позиций: продолжается устройство наружных инженерных сетей, идёт монтаж медицинского оборудования. Кроме того, пока не завершены конкурсные процедуры по закупке мебели, не начата работа по благоустройству территории перинатального центра. В связи с этим в указанные сроки не получено заключение о соответствии объекта требованиям регламентов и проектной документации. «Безусловно, для Красноярского края этот объект очень важен, в том числе с точки зрения социально-политического эффекта, который он может произвести в регионе», – считает полномочный представитель. Полпред отметил: опыт ввода перинатальных центров в эксплуатацию в других субъектах Сибирского федерального округа показывает, что проблемы могут возникнуть на этапе запуска вентиляционных систем, а также в период проведения пусконаладочных работ тепло— и электроустановок. Это, в свою очередь, повлияет на сроки открытия медицинских учреждений, сообщает Сибирский окружной информационный центр. Перинатальные центры должны начать работу не позднее 1 сентября текущего года. «Завершить строительство перинатальных центров необходимо в кратчайшие сроки, этот вопрос находится на контроле президента Российской Федерации», – сказал Сергей Меняйло. – Сейчас в первую очередь важно организовать взаимодействие региональных органов исполнительной власти со службами Ростехнадзора, чтобы оперативно устранить выявленные замечания и получить соответствующие документы».

Просмотров:235 В рабочем совещании по вопросу завершения строительства перинатальных центров в Норильске и Улан-Удэ (Республики Бурятия) приняли участие представители Министерства здравоохранения РФ, Федерального фонда обязательного медицинского страхования, Государственной корпорации «Ростех», Ростехнадзора, глав субъектов Федерации округа.По информации участников совещания, на сегодняшний день перинатальные центры в Республике Бурятия и Красноярском крае продолжают оставаться на контроле, работы не завершены, сообщает НИА Бурятия.Сложная ситуация складывается на объекте в г. Улан-Удэ, где не удалось завершить работы в сроки, установленные ранее в актуализированном графике. Только в конце июня были выполнены работы по энергоснабжению перинатального центра, закончен монтаж вентиляционного оборудования. Процесс передачи объекта в региональную собственность затягивается, таким образом, приступить к лицензированию медицинской деятельности не представляется возможным.По мнению полпреда, несмотря на то, что показатель младенческой смертности в республике ниже, чем в среднем по округу, потребность в этом учреждении крайне велика. «Нужно понимать, что современный перинатальный центр – учреждение совершенно иного уровня и других возможностей, на реализацию которых будет ориентирована вся акушерская помощь в регионе», – подчеркнул Сергей Меняйло.На объекте в г. Норильске также есть отставание от утверждённого плана-графика по ряду позиций: продолжается устройство наружных инженерных сетей, идёт монтаж медицинского оборудования. Кроме того, пока не завершены конкурсные процедуры по закупке мебели, не начата работа по благоустройству территории перинатального центра. В связи с этим в указанные сроки не получено заключение о соответствии объекта требованиям регламентов и проектной документации.«Безусловно, для Красноярского края этот объект очень важен, в том числе с точки зрения социально-политического эффекта, который он может произвести в регионе», – считает полномочный представитель.Полпред отметил: опыт ввода перинатальных центров в эксплуатацию в других субъектах Сибирского федерального округа показывает, что проблемы могут возникнуть на этапе запуска вентиляционных систем, а также в период проведения пусконаладочных работ тепло— и электроустановок. Это, в свою очередь, повлияет на сроки открытия медицинских учреждений, сообщает Сибирский окружной информационный центр.Перинатальные центры должны начать работу не позднее 1 сентября текущего года. «Завершить строительство перинатальных центров необходимо в кратчайшие сроки, этот вопрос находится на контроле президента Российской Федерации», – сказал Сергей Меняйло. – Сейчас в первую очередь важно организовать взаимодействие региональных органов исполнительной власти со службами Ростехнадзора, чтобы оперативно устранить выявленные замечания и получить соответствующие документы».