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10 июля 2018, 12:08



В МФК «Норильский никель» появился испанский тренер.

Свою профессиональную тренерскую карьеру Марио Навес начал достаточно рано, в 2008 году в румынском клубе «Дизайн Конструкт Брашов». Кроме того, испанец тренировал национальную сборную Ливии. В 2011 году Навес перебрался в подмосковное «Динамо», в тренерском штабе которого проработал до сезона 2016/2017. Остается добавить, что за годы, проведенные в России, Марио выучил русский язык и женился на русской девушке.

Просмотров:193 В тренерский штаб норильчан вошел специалист по физподготовке 35-летний испанец Фернандес Марио Навес, ранее работавший в стане МФК «Динамо».Свою профессиональную тренерскую карьеру Марио Навес начал достаточно рано, в 2008 году в румынском клубе «Дизайн Конструкт Брашов». Кроме того, испанец тренировал национальную сборную Ливии. В 2011 году Навес перебрался в подмосковное «Динамо», в тренерском штабе которого проработал до сезона 2016/2017.Остается добавить, что за годы, проведенные в России, Марио выучил русский язык и женился на русской девушке.