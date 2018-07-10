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10 июля 2018, 12:15



Болельщик из Норильска посещает игры мундиаля в разных городах России и рассказывает иностранцам о заполярном городе.

Корреспонденту «Заполярки» норильчанин, уже успевший дать интервью Первому каналу и мордовским смишникам, попался в Самаре перед матчем англичан со шведами. Владимир рассказал, что ещё зимой так распланировал свой отпуск, чтобы объехать как можно больше городов и показать всем, что и в нашем заполярном городе любят футбол и гордятся, что этот чемпионат мира проходит в России. «Приехал на праздник, потому что такое раз в жизни бывает. Это просто что-то! Я был в Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Москве, снова побывал в Самаре на ¼ финала и вот теперь еду в Питер смотреть игру Франции и Бельгии», - рассказал Владимир. Он также отметил, что, будучи в Москве, встретил на матче еще одного норильчанина, который рассказал, что уехал из Норильска 20 лет назад и очень рад сейчас встретить родную душу. Своим земляком признают Владимира на стадионах и в фан-зонах и болельщики из Красноярска. А еще Владимир отметил, что все иностранные болельщики фанатеют от России и говорят, что Россия - это суперстрана, здесь живут суперлюди, и подобного мундиаля они еще не видели. Во всех городах, где побывал наш земляк, он встречал иностранцев с транспарантами: «Спасибо, Россия!», причем на русском языке. (На фото Владимир с болельщиками из Швеции)

Просмотров:261 Работник Заполярной строительной компании Владимир Ткачев побывал на большинстве матчей мундиаля в разных городах России и везде попадал в поле зрения как журналистов, так и болельщиков - люди реагировалм на надпись «Норильск» на флаге России, удивлялись, что парень приехал на игру настолько издалека, пожимали руки, фотографировались, интересовались жизнью на Крайнем Севере.Корреспонденту «Заполярки» норильчанин, уже успевший дать интервью Первому каналу и мордовским смишникам, попался в Самаре перед матчем англичан со шведами. Владимир рассказал, что ещё зимой так распланировал свой отпуск, чтобы объехать как можно больше городов и показать всем, что и в нашем заполярном городе любят футбол и гордятся, что этот чемпионат мира проходит в России.«Приехал на праздник, потому что такое раз в жизни бывает. Это просто что-то! Я был в Самаре, Нижнем Новгороде, Саранске, Москве, снова побывал в Самаре на ¼ финала и вот теперь еду в Питер смотреть игру Франции и Бельгии», - рассказал Владимир.Он также отметил, что, будучи в Москве, встретил на матче еще одного норильчанина, который рассказал, что уехал из Норильска 20 лет назад и очень рад сейчас встретить родную душу. Своим земляком признают Владимира на стадионах и в фан-зонах и болельщики из Красноярска.А еще Владимир отметил, что все иностранные болельщики фанатеют от России и говорят, что Россия - это суперстрана, здесь живут суперлюди, и подобного мундиаля они еще не видели. Во всех городах, где побывал наш земляк, он встречал иностранцев с транспарантами: «Спасибо, Россия!», причем на русском языке.(На фото Владимир с болельщиками из Швеции)