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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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15:58 На все про все два месяца. В июле и августе в Норильске будет проходить плановое отключение горячей воды для ремонта систем ТВС.
15:48 С сегодняшнего дня ООО «Арктур» поднял цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС. Причину подорожания руководитель организации объяснил ростом закупочных цен.
15:37 На стадионе «Заполярник» открылся спортивный шатер «Норникеля», посвященный Всемирной зимней универсиаде-2019.
14:59 Нарушения антикоррупционного законодательства прокуратура Норильска выявила в четырех организациях, расположенных на территории города.
12:37 Приговор вступил в законную силу. Пожилой норильчанке, убившей сына, не стали уменьшать тюремный срок.
12:15 Болельщик из Норильска посещает игры мундиаля в разных городах России и рассказывает иностранцам о заполярном городе.
12:08 В МФК «Норильский никель» появился испанский тренер.
11:47 К 1 сентября в Норильске должен заработать перинатальный центр. Строительство объекта обсуждали накануне на совещании полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.
20:57 На старом погосте Норильска отслужили панихиду и сделали уборку.
19:57 Двухдневный гастрономический фестиваль «Север», посвященный 65-летию Норильска, погрузил в горожан в мир кулинарного и уличного искусства.
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