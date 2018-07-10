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10 июля 2018, 12:37



Приговор вступил в законную силу. Пожилой норильчанке, убившей сына, не стали уменьшать тюремный срок.

Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда рассмотрела апелляционное представление государственного обвинителя и апелляционную жалобу адвоката на приговор в отношении 62-летней жительницы Норильска, убившей сына, сообщается на сайте Красноярского краевого суда. Согласно материалам уголовного дела, пенсионерка и ее нигде неработающий сын проживали вместе в многоэтажном доме на ул. Космонавтов. В результате несчастного случая сын повредил себе руку и был инвалидом. По словам соседей, в течение последних нескольких лет мужчина вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным. Выпивала и женщина, чаще всего, когда получала пенсию. Как правило, после застолья случались скандалы, из квартиры доносились крики и грохот. Сын становился очень агрессивным и избивал мать, после чего женщина ходила в синяках и ссадинах. К тому же он беспокоил соседей: включал на полную громкость телевизор, стучал к ним в стену или выходил на лестничную площадку и бил по соседским дверям. В сентябре 2017 года пенсионерка попросила взаймы денег у знакомой, которую знала более 25 лет и сохранила с ней дружеские отношения. Вместе они съездили в банк, подруга сняла деньги и заняла ей одну тысячу рублей. Затем женщины накрыли стол в квартире пенсионерки и немного выпили. К ним на кухню несколько раз заходил нетрезвый сын хозяйки дома, кричал на мать, требовал денег. Когда гостья ушла, он в очередной раз избил мать, требуя купить спиртное. А потом мужчина ушел в свою комнату и громко включил телевизор. Взяв нож, пожилая женщина зашла в его комнату. Она подошла к лежащему на диване сыну и один раз ударила в грудь справа. Вернувшись к сыну через некоторое время, мать обнаружила его мертвым. Она сообщила соседям, что сын умер. Одна из соседок вызвала скорую медицинскую помощь. Бригада скорой констатировала смерть мужчины и передала сообщение в отдел полиции. В полиции задержанная рассказала о совершенном преступлении. Утром следующего дня она написала явку с повинной. В отношении нее была избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. На предварительном следствии женщина активно способствовала раскрытию преступления. В суд уголовное дело поступило в декабре 2017 года. В судебном заседании подсудимая признала себя виновной в совершении инкриминируемого деяния частично, заявив, что умысла на причинение смерти сыну у нее не было, а удар ножом нанесла лишь с целью своей защиты. Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд не нашел оснований полагать, что преступление было совершено при превышении пределов необходимой обороны в связи с угрозой со стороны потерпевшего. Одним из доказательств стало заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которому в момент нанесения потерпевшему смертельного ранения он находился в горизонтальном положении, то есть мужчина не нападал и его поведение опасности не представляло. В феврале 2018 года Норильский городской суд в районе Талнах приговорил ранее не судимую женщину за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) к шести годам четырем месяцам колонии общего режима. При назначении наказания суд учел отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал явку пенсионерки с повинной, ее раскаяние, положительные характеристики, преклонный возраст, а также противоправное и аморальное поведение потерпевшего. В апелляционном представлении прокурор ссылался на чрезмерную суровость приговора, а адвокат в апелляционной жалобе настаивал на квалификации действий осужденной по ст. 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Но Красноярский краевой суд не нашел оснований для изменения назначенного наказания и оставил приговор без изменения, говорится в сообщении. Приговор вступил в законную силу.

Просмотров:221 Красноярский краевой суд согласился с приговором Норильского городского суда в отношении совершившей убийство пенсионерки.Судебная коллегия по уголовным делам Красноярского краевого суда рассмотрела апелляционное представление государственного обвинителя и апелляционную жалобу адвоката на приговор в отношении 62-летней жительницы Норильска, убившей сына, сообщается на сайте Красноярского краевого суда.Согласно материалам уголовного дела, пенсионерка и ее нигде неработающий сын проживали вместе в многоэтажном доме на ул. Космонавтов. В результате несчастного случая сын повредил себе руку и был инвалидом. По словам соседей, в течение последних нескольких лет мужчина вел асоциальный образ жизни, злоупотреблял спиртным. Выпивала и женщина, чаще всего, когда получала пенсию. Как правило, после застолья случались скандалы, из квартиры доносились крики и грохот. Сын становился очень агрессивным и избивал мать, после чего женщина ходила в синяках и ссадинах. К тому же он беспокоил соседей: включал на полную громкость телевизор, стучал к ним в стену или выходил на лестничную площадку и бил по соседским дверям.В сентябре 2017 года пенсионерка попросила взаймы денег у знакомой, которую знала более 25 лет и сохранила с ней дружеские отношения. Вместе они съездили в банк, подруга сняла деньги и заняла ей одну тысячу рублей. Затем женщины накрыли стол в квартире пенсионерки и немного выпили. К ним на кухню несколько раз заходил нетрезвый сын хозяйки дома, кричал на мать, требовал денег. Когда гостья ушла, он в очередной раз избил мать, требуя купить спиртное. А потом мужчина ушел в свою комнату и громко включил телевизор. Взяв нож, пожилая женщина зашла в его комнату. Она подошла к лежащему на диване сыну и один раз ударила в грудь справа. Вернувшись к сыну через некоторое время, мать обнаружила его мертвым. Она сообщила соседям, что сын умер. Одна из соседок вызвала скорую медицинскую помощь. Бригада скорой констатировала смерть мужчины и передала сообщение в отдел полиции.В полиции задержанная рассказала о совершенном преступлении. Утром следующего дня она написала явку с повинной. В отношении нее была избрана мера пресечения – подписка о невыезде и надлежащем поведении. На предварительном следствии женщина активно способствовала раскрытию преступления.В суд уголовное дело поступило в декабре 2017 года. В судебном заседании подсудимая признала себя виновной в совершении инкриминируемого деяния частично, заявив, что умысла на причинение смерти сыну у нее не было, а удар ножом нанесла лишь с целью своей защиты.Оценив собранные по делу доказательства в их совокупности, суд не нашел оснований полагать, что преступление было совершено при превышении пределов необходимой обороны в связи с угрозой со стороны потерпевшего. Одним из доказательств стало заключение судебно-медицинской экспертизы, согласно которому в момент нанесения потерпевшему смертельного ранения он находился в горизонтальном положении, то есть мужчина не нападал и его поведение опасности не представляло.В феврале 2018 года Норильский городской суд в районе Талнах приговорил ранее не судимую женщину за убийство (ч. 1 ст. 105 УК РФ) к шести годам четырем месяцам колонии общего режима. При назначении наказания суд учел отсутствие отягчающих и наличие смягчающих обстоятельств. В качестве смягчающих наказание обстоятельств суд признал явку пенсионерки с повинной, ее раскаяние, положительные характеристики, преклонный возраст, а также противоправное и аморальное поведение потерпевшего.В апелляционном представлении прокурор ссылался на чрезмерную суровость приговора, а адвокат в апелляционной жалобе настаивал на квалификации действий осужденной по ст. 108 УК РФ «Убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны». Но Красноярский краевой суд не нашел оснований для изменения назначенного наказания и оставил приговор без изменения, говорится в сообщении.Приговор вступил в законную силу.