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10 июля 2018, 14:59

Нарушения антикоррупционного законодательства прокуратура Норильска выявила в четырех организациях, расположенных на территории города.


В ходе плановой проверки было установлено, что ООО «Айсберг», ЗФ ООО «Норникель – Общий центр обслуживания», ООО «Медвежий ручей», МУП «НПОПАТ» и индивидуальный предприниматель Тамарян заключили трудовые договоры с лицами, ранее замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы. При этом соответствующая информация представителю нанимателя гражданского служащего по последнему месту его службы не была направлена, что является нарушением требований Федерального закона «О противодействии коррупции», сообщили в прокуратуре города.
По выявленным нарушениям закона и. о. прокурора города Хаваж Гутаев возбудил пять дел об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Общая сумма назначенных административных штрафов составила 110 тыс. рублей.
Кроме того, руководителям юридических лиц внесено четыре представления об устранении выявленных нарушений закона, которые рассмотрены, требования прокуратуры города удовлетворены в полном объеме, к дисциплинарной ответственности привлечено четыре должностных лица, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства.

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 10 июля 2018 
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12:37   Приговор вступил в законную силу. Пожилой норильчанке, убившей сына, не стали уменьшать тюремный срок. 12:15   Болельщик из Норильска посещает игры мундиаля в разных городах России и рассказывает иностранцам о заполярном городе.
12:08   В МФК «Норильский никель» появился испанский тренер. 11:47   К 1 сентября в Норильске должен заработать перинатальный центр. Строительство объекта обсуждали накануне на совещании полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

 9 июля 2018 
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17:00   Он никогда не останавливался на достигнутом. После тяжелой болезни ушел из жизни норильчанин, основатель заповедника «Путоранский» Владимир Ларин. 15:52   Сколько лет Норильску? Ученые и краеведы нашли доказательства тому, что наш город намного старше, чем принято считать.
15:42   Почти 15 тысяч рублей отсудила норильчанка у недобросовестного работодателя. 15:32   11 лет строгого режима получил житель Норильска за сбыт наркотиков.
15:05   В Норильске определили лучших шашистов. 15:03   Чтобы помочь больному ребенку, норильчане вышли на благотворительный забег.
13:13   В Норильске мужчина, избивший малолетнюю падчерицу, пойдет под суд. 13:11   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за июнь и первое полугодие.
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 6 июля 2018 
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16:54   В Норильске один из кольцевых автобусных маршрутов может остаться без перевозчика. 16:12   Сегодня в Норильске в пожаре пострадали трое детей, один из них находится в тяжелом состоянии.
16:11   Норильская молодежь провела субботник на площади имени А. П.Завенягина в Старом городе. 30 молодых людей не ... 15:42   Айтишники рулят. На бюджет в Норильский государственный индустриальный институт подано около 200 заявлений от очников и сто - от заочников.
14:47   Сенатор от Красноярского края Андрей Клишас награжден орденом Дружбы. 13:45   В библиотеке семейного чтения в честь Дня любви, семьи и верности 8 июля пройдет «Ромашковая акция».
13:37   В ярмарке «Вкусы мира» примут участие норильские товаропроизводители. 13:30   Сотрудники «Родины» объявили сбор исторических материалов о кинотеатре.
13:27   В Норильске пройдет бесплатное обучение для предпринимателей и некоммерческих организаций.

 5 июля 2018 
17:15   Этим летом из 84 учреждений образования Норильска ремонтом будут охвачены 72. Уже сейчас подрядчики начали работы в 95% школ и 60% детских садов города. 16:45   Традиционная продовольственная ярмарка пройдет в юбилейный День города в новом формате. Горожан ожидают не только «Вкусы мира» от местных производителей, но и новый адрес ярмарки.
16:43   В Норильске провели семинар для некоммерческих организаций. 16:41   В день города состоится гашение почтовой карточки, выпущенной в честь 65-летнего юбилея Норильска.
16:38   Администрация города объявила набор студентов и выпускников вузов для прохождения стажировок. 16:24   Сегодня стартовала вторая смена в норильских оздоровительных лагерях дневного пребывания.
15:27   На стадионе «Заполярник» вышла на финишную прямую подготовка к масштабному гастрономическому фестивалю «Север». Сейчас здесь устанавливаются шатры и павильоны для участников. 14:46   Повышение пенсионного возраста осудили 89% россиян.
14:37   Кинотеатр «Родина» проводит кастинг в массовку творческого проекта STOP motion. 14:30   7 июля норильский храм Рождества Иоанна Предтечи отметит престольный праздник. Это событие считается малой Пасхой для христиан, духовным торжеством для всего Норильска.
14:14   Поврежденные остановочные павильоны практически полностью восстановлены за счет средств подрядчика в рамках гарантийного срока. 13:14   Каждый шестой россиянин ожидает победу страны в ЧМ-2018. Тем временем в Госдуме предложили предоставить россиянам выходной в случае выигрыша нашей сборной.
12:25   «Родина» приглашает норильчан на бесплатные кинопоказы 8 июля. 10:49   В рамках благотворительной акции «Норильск, беги со мной!» уже собрано 700 тысяч рублей.
10:29   За полгода в Норильске родились почти 1300 малышей.




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