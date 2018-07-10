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10 июля 2018, 14:59



Нарушения антикоррупционного законодательства прокуратура Норильска выявила в четырех организациях, расположенных на территории города.

По выявленным нарушениям закона и. о. прокурора города Хаваж Гутаев возбудил пять дел об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Общая сумма назначенных административных штрафов составила 110 тыс. рублей. Кроме того, руководителям юридических лиц внесено четыре представления об устранении выявленных нарушений закона, которые рассмотрены, требования прокуратуры города удовлетворены в полном объеме, к дисциплинарной ответственности привлечено четыре должностных лица, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства.

Просмотров:162 В ходе плановой проверки было установлено, что ООО «Айсберг», ЗФ ООО «Норникель – Общий центр обслуживания», ООО «Медвежий ручей», МУП «НПОПАТ» и индивидуальный предприниматель Тамарян заключили трудовые договоры с лицами, ранее замещавшими должности федеральной государственной гражданской службы. При этом соответствующая информация представителю нанимателя гражданского служащего по последнему месту его службы не была направлена, что является нарушением требований Федерального закона «О противодействии коррупции», сообщили в прокуратуре города.По выявленным нарушениям закона и. о. прокурора города Хаваж Гутаев возбудил пять дел об административном правонарушении по ст. 19.29 КоАП РФ (незаконное привлечение к трудовой деятельности бывшего государственного служащего). Общая сумма назначенных административных штрафов составила 110 тыс. рублей.Кроме того, руководителям юридических лиц внесено четыре представления об устранении выявленных нарушений закона, которые рассмотрены, требования прокуратуры города удовлетворены в полном объеме, к дисциплинарной ответственности привлечено четыре должностных лица, допустивших нарушения антикоррупционного законодательства.