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10 июля 2018, 15:37



На стадионе «Заполярник» открылся спортивный шатер «Норникеля», посвященный Всемирной зимней универсиаде-2019.

Одними из первых, кому удалось посетить шатер Универсиады, стали тошевцы из 4-й гимназии. Школьники смогли принять участие в спортивной викторине, опробовать свои силы на специальном футбольном тренажере и в аэрохоккее, в виртуальной реальности погрузиться в атмосферу сибирского леса и почувствовать себя на американских горках, насладиться северным сиянием в единственном в России шатре-куполе, поговорить с остроумным роботом Никанором и получить на память бесплатный снимок в фотобудке. По словам администратора интерактивного шатра Валерия Марутова, ежедневно шатер может принять до одной тысячи человек. «Ранее наш шатер работал в Москве в парках «Останкино» и «Сокольники», в Сочи, где стал одной из центральных площадок 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также во Владивостоке. После Норильска шатер отправится обратно в Москву, где проработает три месяца, а затем – в Красноярск», - пояснил Валерий Марутов. Напомним, компания «Норникель» является генеральным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.

Просмотров:144 Шатер получил название U-NICKEL Sport Point и будет работать до 29 июля с 10.00 до 22.00. Для гостей шатра запланированы ежедневные интеллектуальные разминки и викторины, которые помогут узнать больше о предстоящей Универсиаде, а также мини-турниры по футболу и аэрохоккею (в будние дни – 12.00, 14.00, 18.00; в выходные – 12.00, 14.00, 16.00, 18.00; награждение – 19.00).Одними из первых, кому удалось посетить шатер Универсиады, стали тошевцы из 4-й гимназии. Школьники смогли принять участие в спортивной викторине, опробовать свои силы на специальном футбольном тренажере и в аэрохоккее, в виртуальной реальности погрузиться в атмосферу сибирского леса и почувствовать себя на американских горках, насладиться северным сиянием в единственном в России шатре-куполе, поговорить с остроумным роботом Никанором и получить на память бесплатный снимок в фотобудке.По словам администратора интерактивного шатра Валерия Марутова, ежедневно шатер может принять до одной тысячи человек.«Ранее наш шатер работал в Москве в парках «Останкино» и «Сокольники», в Сочи, где стал одной из центральных площадок 19-го Всемирного фестиваля молодежи и студентов, а также во Владивостоке. После Норильска шатер отправится обратно в Москву, где проработает три месяца, а затем – в Красноярск», - пояснил Валерий Марутов.Напомним, компания «Норникель» является генеральным партнером XXIX Всемирной зимней универсиады, которая пройдет в Красноярске со 2 по 12 марта 2019 года.