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10 июля 2018, 15:48



С сегодняшнего дня ООО «Арктур» поднял цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС. Причину подорожания руководитель организации объяснил ростом закупочных цен.

При этом он отметил, что повысить цены на новый товар им пришлось, поскольку существенно выросла закупочная цена. Если в 2017 году бензин АИ-92 закупали по 42 532 рубля за тонну, то в текущем – по 55193. Прошлогоднее дизтопливо обходилось по 41 518 руб./т, в нынешнем пришлось выкладывать по 55 306 руб./т. «Но это только закупочные цены, - отмечает Александр Ковальчук, – нам же еще нужно это топливо загрузить в танкеры, доставить до Дудинки, там перекачать на нефтебазу и затем по железной дороге привезти в Норильск. А это тоже деньги, и не малые, – в среднем получается по 6300 рублей на каждую тонну». После расчётов себестоимость одного литра дизельного топлива, к примеру, получается 52 руб. 36 коп. за литр. Компания решила себе в убыток продавать по 52 рубля. На бензин А-92 сверх себестоимости (46 руб./л) поставили около 8%, надо же предприятию как-то жить, розничная цена получилась 50 руб./л, пояснил Ковальчук. Вместе с тем руководитель «Арктура» подчеркнул, что за установленные рамки допустимых наценок на топливо – 15 руб. 50 коп., утвержденных губернатором, его предприятие не выходит. Как ведутся закупки, что влияет на стоимость топлива и какие прогнозы дают местные автозаправки по ценам на текущий год, читайте в ближайшем номере газеты «Заполярная правда».

Просмотров:181 «Запасы бензина и дизтоплива завершились, и с 10 июля мы начали продавать нефтепродукты, поступившие уже в эту навигацию», - отметил генеральный директор ООО «Арктур» Александр Ковальчук.При этом он отметил, что повысить цены на новый товар им пришлось, поскольку существенно выросла закупочная цена. Если в 2017 году бензин АИ-92 закупали по 42 532 рубля за тонну, то в текущем – по 55193. Прошлогоднее дизтопливо обходилось по 41 518 руб./т, в нынешнем пришлось выкладывать по 55 306 руб./т.«Но это только закупочные цены, - отмечает Александр Ковальчук, – нам же еще нужно это топливо загрузить в танкеры, доставить до Дудинки, там перекачать на нефтебазу и затем по железной дороге привезти в Норильск. А это тоже деньги, и не малые, – в среднем получается по 6300 рублей на каждую тонну».После расчётов себестоимость одного литра дизельного топлива, к примеру, получается 52 руб. 36 коп. за литр. Компания решила себе в убыток продавать по 52 рубля.На бензин А-92 сверх себестоимости (46 руб./л) поставили около 8%, надо же предприятию как-то жить, розничная цена получилась 50 руб./л, пояснил Ковальчук.Вместе с тем руководитель «Арктура» подчеркнул, что за установленные рамки допустимых наценок на топливо – 15 руб. 50 коп., утвержденных губернатором, его предприятие не выходит.Как ведутся закупки, что влияет на стоимость топлива и какие прогнозы дают местные автозаправки по ценам на текущий год, читайте в ближайшем номере газеты «Заполярная правда».