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10 июля 2018, 15:58



На все про все два месяца. В июле и августе в Норильске будет проходить плановое отключение горячей воды для ремонта систем ТВС.

Время отключения горячей воды закреплено законодательно - Постановлением правительства РФ № 354. Все эти мероприятия направлены на бесперебойное и качественное энергоснабжение населения в отопительный сезон. «Система ТВС Норильска двухтрубная, и раньше при проведении профилактических работ один трубопровод выводился из эксплуатации и все работы проводились на нем, а потом уже на другом. Из-за этого поступало много жалоб от квартиросъемщиков на несоответствие параметров горячей воды. Связано это было с тем, что система работала по тупику, то есть не было циркуляции. В этом году мы решили уйти от этого и поэтапно, плавно выполнить все ремонты, то есть систему оставить на циркуляции, а трубопровод ремонтировать небольшими участками», - пояснил Артем Парежев. В периоды отключения горячей воды будет проведена замена участков трубопровода, ревизия запорной арматуры, компенсаторов, то есть комплекс работ для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в зимний период.

Просмотров:209 Администрация города Норильска совместно с ресурсоснабжающими организациями разработала график отключения горячего водоснабжения на период выполнения работ по подготовке к отопительному сезону 2018-2019. Этот график размещен на официальном сайте города Норильска http://norilsk-city.ru/ в разделе «Жилищно-коммунальное хозяйство». Он находится в свободном доступе, и каждый желающий может с ним ознакомиться. Выполнение работ на каждом участке не превышает пяти дней и не затрагивает выходные. Работы по ремонту системы тепловодоснабжения будут выполняться в течение двух месяцев - июль и август. Об этом на пресс-конференции рассказал начальник отдела теплоэнергетики УЖКХ Артем Парежев.Время отключения горячей воды закреплено законодательно - Постановлением правительства РФ № 354. Все эти мероприятия направлены на бесперебойное и качественное энергоснабжение населения в отопительный сезон.«Система ТВС Норильска двухтрубная, и раньше при проведении профилактических работ один трубопровод выводился из эксплуатации и все работы проводились на нем, а потом уже на другом. Из-за этого поступало много жалоб от квартиросъемщиков на несоответствие параметров горячей воды. Связано это было с тем, что система работала по тупику, то есть не было циркуляции. В этом году мы решили уйти от этого и поэтапно, плавно выполнить все ремонты, то есть систему оставить на циркуляции, а трубопровод ремонтировать небольшими участками», - пояснил Артем Парежев.В периоды отключения горячей воды будет проведена замена участков трубопровода, ревизия запорной арматуры, компенсаторов, то есть комплекс работ для обеспечения бесперебойного энергоснабжения в зимний период.