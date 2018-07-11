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11 июля 2018, 10:57



Житель Норильска, неоднократно садившийся за руль в состоянии опьянения, отправится под суд.

Установлено, что в июле 2017 года данный гражданин уже подвергался административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако это наказание на жителя города, видимо, не подействовало должным образом, и он вновь сел за руль после употребления спиртного. При этом, когда его заметили сотрудниками полиции, попытался скрыться, но не справился с управлением и съехал в кювет. От управления автомобилем мужчина отстранен и вскоре пойдет под суд. Прокуратура Норильска постановление о возбуждении уголовного дела признала законным и взяла под контроль его расследование.

Просмотров:190 Уголовное дело возбуждено против жителя города по ст. 264.1 УК РФ (нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному наказанию).Установлено, что в июле 2017 года данный гражданин уже подвергался административной ответственности за управление автомобилем в состоянии опьянения. Однако это наказание на жителя города, видимо, не подействовало должным образом, и он вновь сел за руль после употребления спиртного. При этом, когда его заметили сотрудниками полиции, попытался скрыться, но не справился с управлением и съехал в кювет.От управления автомобилем мужчина отстранен и вскоре пойдет под суд.Прокуратура Норильска постановление о возбуждении уголовного дела признала законным и взяла под контроль его расследование.