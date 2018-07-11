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11 июля 2018, 11:48



Полсотни мероприятий в честь юбилея. Праздничная программа к 65-летию Норильска продлится с 13 по 15 июля.

Сегодня в Норильске продолжатся церемонии награждения. В Талнахе в рамках акции «С праздником, Норильск» на площади Горняков организован «Северный бриз» - площадки с подвижными играми для воспитанников городских оздоровительных лагерей. А с 13 июля в Большом Норильске начинаются торжественные и праздничные мероприятия к юбилею Норильска. Откроет программу возложение цветов к памятнику-мемориалу «Героям войны и труда» и мемориальному комплексу «Норильская Голгофа». А первым массовым мероприятием для норильчан станет ярмарка «Вкусы мира». Откроется ярмарка в 15.00 на улице Советской в районе дома № 5. Жителей ждет красочное, театрализованное представление с главной героиней – Широкой Ярмаркой и ее помощниками Скоморошиной, Северянином и развесёлыми потешниками. Организатор открытия – КДЦ им. Вл. Высоцкого. Гости ярмарки не только порадуют себя дегустацией продукции местных производителей, покупками, но и замечательно отдохнут. Щедрые норильские товаропроизводители: рыбокомбинат «Таймыр», Талнахский хлебозавод, МПК «Норильский», «Заполярно-пищевой комбинат», ООО «Норильский молочный завод», ООО «Северный гурман», магазин «Медок» - приготовили много призов и вкусных подарков для всех, кто примет участие в викторинах, ярмарочных играх, конкурсах и аукционах. Финалом программы станет большой и дружный хоровод «Эх, полным-полна коробушка!». В этот же день, 13 июля, начнутся творческие встречи с детским писателем Марией Бершадской и писателем Александром Цыпкиным, которые пройдут в публичной библиотеке в 16.00 и 18.30 соответственно. С подробной программой праздничных мероприятий к юбилею Норильска можно ознакомиться на сайте «Заполярной правды»:

Просмотров:216 Торжественные церемонии награждения норильчан к юбилею Норильска начались с понедельника, 9 июля. Первым мероприятием, приуроченным к общегородскому празднику, стало открытие выставки «Сурово. Сурмава. И Юдин» в художественной галерее, а первым массовым мероприятием - гастрономический фестиваль «Север», прошедший в выходные дни на стадионе «Заполярник». Там же накануне начал работать шатер «Норникеля» U-NICKEL Sport Point, посвященный Универсиаде-2019.Сегодня в Норильске продолжатся церемонии награждения. В Талнахе в рамках акции «С праздником, Норильск» на площади Горняков организован «Северный бриз» - площадки с подвижными играми для воспитанников городских оздоровительных лагерей.А с 13 июля в Большом Норильске начинаются торжественные и праздничные мероприятия к юбилею Норильска. Откроет программу возложение цветов к памятнику-мемориалу «Героям войны и труда» и мемориальному комплексу «Норильская Голгофа». А первым массовым мероприятием для норильчан станет ярмарка «Вкусы мира».Откроется ярмарка в 15.00 на улице Советской в районе дома № 5. Жителей ждет красочное, театрализованное представление с главной героиней – Широкой Ярмаркой и ее помощниками Скоморошиной, Северянином и развесёлыми потешниками. Организатор открытия – КДЦ им. Вл. Высоцкого.Гости ярмарки не только порадуют себя дегустацией продукции местных производителей, покупками, но и замечательно отдохнут. Щедрые норильские товаропроизводители: рыбокомбинат «Таймыр», Талнахский хлебозавод, МПК «Норильский», «Заполярно-пищевой комбинат», ООО «Норильский молочный завод», ООО «Северный гурман», магазин «Медок» - приготовили много призов и вкусных подарков для всех, кто примет участие в викторинах, ярмарочных играх, конкурсах и аукционах. Финалом программы станет большой и дружный хоровод «Эх, полным-полна коробушка!».В этот же день, 13 июля, начнутся творческие встречи с детским писателем Марией Бершадской и писателем Александром Цыпкиным, которые пройдут в публичной библиотеке в 16.00 и 18.30 соответственно.С подробной программой праздничных мероприятий к юбилею Норильска можно ознакомиться на сайте «Заполярной правды»: http://gazetazp.ru/section.php?section=124&local =1