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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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12:24 Полицейские и общественники проводят встречи с норильскими школьниками.
11:48 Полсотни мероприятий в честь юбилея. Праздничная программа к 65-летию Норильска продлится с 13 по 15 июля.
10:57 Житель Норильска, неоднократно садившийся за руль в состоянии опьянения, отправится под суд.
15:58 На все про все два месяца. В июле и августе в Норильске будет проходить плановое отключение горячей воды для ремонта систем ТВС.
15:48 С сегодняшнего дня ООО «Арктур» поднял цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС. Причину подорожания руководитель организации объяснил ростом закупочных цен.
15:37 На стадионе «Заполярник» открылся спортивный шатер «Норникеля», посвященный Всемирной зимней универсиаде-2019.
14:59 Нарушения антикоррупционного законодательства прокуратура Норильска выявила в четырех организациях, расположенных на территории города.
12:37 Приговор вступил в законную силу. Пожилой норильчанке, убившей сына, не стали уменьшать тюремный срок.
12:15 Болельщик из Норильска посещает игры мундиаля в разных городах России и рассказывает иностранцам о заполярном городе.
12:08 В МФК «Норильский никель» появился испанский тренер.
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