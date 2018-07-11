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11 июля 2018, 12:24



Полицейские и общественники проводят встречи с норильскими школьниками.

Одна из встреч прошла накануне. Представитель Общественного совета при отделе МВД по г. Норильску Юрий Кононченко совместно с сотрудниками полиции посетили трудовой отряд школьников (СОШ № 8), сообщили в пресс-службе ОМВД. Трудовые отряды норильские полицейские посещают неслучайно. В них трудятся дети в возрасте 14-16 лет. Как отмечают инспекторы ПДН, именно в этом возрасте несовершеннолетним хочется казаться взрослее и завоевать авторитет среди сверстников, что иногда приводит к совершению необдуманных поступков. Инспектор по делам несовершеннолетних Елена Балашова напомнила школьникам об ответственности за различные правонарушения. Подросткам пояснила, что уголовная и административная ответственность наступают в шестнадцатилетнем возрасте. Однако есть ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым установлен пониженный возраст ответственности - 14 лет. Также школьников предупредили, что в связи с периодом полярного дня следует более внимательно следить за временем нахождения на улице, напомнив о недопустимости пребывания несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных местах с 23.00 до 06.00. Юрий Кононченко разъяснил подросткам также правила поведения на водоёмах и вблизи проезжей части. Напомнил о том, что нельзя переходить дорогу, не убедившись, что все транспортные средства находятся на безопасном расстоянии или остановились и пропускают. Напоследок стражи порядка коснулись одной из самых актуальных тем - проблемы употребления запрещенных курительных смесей. Опытные сотрудники полиции смогли найти убедительные слова и заставить подростков задуматься о негативных последствиях пагубных привычек, говорится в сообщении.

Просмотров:134 В Норильске проходит акция «Каникулы с Общественным советом». В рамках акции полицейские и общественники проводят встречи со школьниками, оставшимися на лето в городе.Одна из встреч прошла накануне. Представитель Общественного совета при отделе МВД по г. Норильску Юрий Кононченко совместно с сотрудниками полиции посетили трудовой отряд школьников (СОШ № 8), сообщили в пресс-службе ОМВД.Трудовые отряды норильские полицейские посещают неслучайно. В них трудятся дети в возрасте 14-16 лет. Как отмечают инспекторы ПДН, именно в этом возрасте несовершеннолетним хочется казаться взрослее и завоевать авторитет среди сверстников, что иногда приводит к совершению необдуманных поступков.Инспектор по делам несовершеннолетних Елена Балашова напомнила школьникам об ответственности за различные правонарушения. Подросткам пояснила, что уголовная и административная ответственность наступают в шестнадцатилетнем возрасте. Однако есть ряд статей Уголовного кодекса Российской Федерации, по которым установлен пониженный возраст ответственности - 14 лет.Также школьников предупредили, что в связи с периодом полярного дня следует более внимательно следить за временем нахождения на улице, напомнив о недопустимости пребывания несовершеннолетних в возрасте до 16 лет в общественных местах с 23.00 до 06.00.Юрий Кононченко разъяснил подросткам также правила поведения на водоёмах и вблизи проезжей части. Напомнил о том, что нельзя переходить дорогу, не убедившись, что все транспортные средства находятся на безопасном расстоянии или остановились и пропускают.Напоследок стражи порядка коснулись одной из самых актуальных тем - проблемы употребления запрещенных курительных смесей. Опытные сотрудники полиции смогли найти убедительные слова и заставить подростков задуматься о негативных последствиях пагубных привычек, говорится в сообщении.