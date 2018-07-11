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11 июля 2018, 16:53



Награды нашли победителей! В редакции газеты «зпПЛЮС» поздравили лучших участников конкурса, посвященного 65-летию Норильска и 20-летию рекламной газеты.

Бесспорным победителем стала большая и дружная семья Четвириковых: глава семейства Илья, супруга Ирина и четверо ребятишек – Александр, Сергей, Светлана и Анжелика. Семья увлекается лыжами, обожает ходить в тундру, мастерит различные поделки, рисует и выпекает для своих друзей и близких невероятно вкусные торты. Стоит добавить, что Четвириковы - постоянные участники различных конкурсов от «Заполярной правды» и «зпПЛЮС». Получить заслуженные награды был делегирован Александр. Он и получил из рук спонсора отпариватель фирмы «Китфорт». Александр говорит, что победа оказалась неожиданной, но надежда не покидала дружную семью. В собирании пазлов участвовали все. Пришлось попотеть и над историческими вопросами. Чтобы найти ответы на них, перечитывали книги о Норильске, просматривали газетные публикации и даже ходили в библиотеку. Большая и дружная семья коренных норильчан Бабиных - папа Вячеслав, мама Алина и трое ребятишек: Толяша, Женечка и Ульяша как настоящие сибиряки любят природу и спорт. Ходят в кино, катаются на коньках, обожают зиму за возможность кататься на санках с крутых горок. Свою работу они выполнили в оригинальном газетном стиле и заняли заслуженное второе место, за которое получили в подарок набор качественной посуды и миксер. «Участвовать в конкурсе было интересно, и не терпелось увидеть конечный результат. Когда приходила «зпПЛЮС», первым делом искали пазлы. До последнего момента не хватало одного кусочка картины, но удача была на нашей стороне, и мозаика сложилась. Мы очень рады и обязательно продолжим участвовать в новых конкурсах от «зпПЛЮС», рассказала Алина. Третье место досталось семье Полещук, состоящей из папы Александра, мамы Светланы и двухлетнего сына Романа. Их поделка получилась в виде раскладной книжки - оригинальной и необычной. Полещук любят отдых на природе и заниматься декоративно-прикладным творчеством, а еще конструировать «Лего». В подарок от спонсоров они получили сертификаты на ужин в пабе «Максим», а для мамы - уход за ресницами от салона красоты «Я». Светлана говорит, что конкурс еще больше объединил и сплотил их семью. Каждый внес свою лепту. Папа отвечал на вопросы по истории города, мама собирала пазлы, а Рома потом помогал клеить книжку и украшать ее. Виктория Шамардина, представитель магазина «Стройград», отметила, что такие конкурсы необходимы. Они подталкивают людей к изучению истории города, позволяют больше узнать о людях, работающих и живущих здесь, и даже сделать для себя какие-то маленькие открытия. «Стройград» - постоянный партнер газеты «зпПЛЮС» и спонсор конкурсов. Валерия Петрова, представитель школы интеллектуального развития «Секреты детства», говорит, что так как школа занимается эмоциональным и интеллектуальным развитием детей от пяти лет, то они не могли не поддержать участников этого конкурса. Валерия признается, что ей и самой было интересно поискать ответы на вопросы и узнать для себя что-то новое об истории города. Редакции газет «Заполярная правда» и «зпПЛЮС» благодарят за поддержку проекта и плодотворное сотрудничество: сеть строительных магазинов «Стройград», магазин крепежных изделий «Саморезик», магазин светотехники «Декодом», производственную фирму «Трио кухни на заказ», паб «Максим», салон красоты «Я», торговую сеть «Югас», центр детского развития «Секреты детства», магазин женской одежды «Фасон» и сеть строительных магазинов «Арбат», магазин брендовой одежды для детей «Модница», фирменный магазин «Краузен», торговый дом «Дудинский», магазин сантехники и мебели для ванных комнат «Аквамир» и спортивный магазин «Спортландия».

Просмотров:325 Конкурс длился три месяца. Участникам нужно было собрать пазлы и сделать из них картинку. Каждый из пазлов был спрятан в выпусках газеты «зпПЛЮС». Кроме того, нужно было ответить на 15 вопросов об истории Норильска. Чем больше правильных ответов, тем больше шансов на победу. Редакцию «зпПЛЮС» заполонили письма от активных норильчан, и сотрудникам газеты было трудно выбрать лучшие. Но конкурс есть конкурс, и победителей определять надо. В итоге жюри выбрало троих победителей и восемь призеров, которые в ходе чествования получили заслуженные подарки.Бесспорным победителем стала большая и дружная семья Четвириковых: глава семейства Илья, супруга Ирина и четверо ребятишек – Александр, Сергей, Светлана и Анжелика. Семья увлекается лыжами, обожает ходить в тундру, мастерит различные поделки, рисует и выпекает для своих друзей и близких невероятно вкусные торты. Стоит добавить, что Четвириковы - постоянные участники различных конкурсов от «Заполярной правды» и «зпПЛЮС». Получить заслуженные награды был делегирован Александр. Он и получил из рук спонсора отпариватель фирмы «Китфорт». Александр говорит, что победа оказалась неожиданной, но надежда не покидала дружную семью. В собирании пазлов участвовали все. Пришлось попотеть и над историческими вопросами. Чтобы найти ответы на них, перечитывали книги о Норильске, просматривали газетные публикации и даже ходили в библиотеку.Большая и дружная семья коренных норильчан Бабиных - папа Вячеслав, мама Алина и трое ребятишек: Толяша, Женечка и Ульяша как настоящие сибиряки любят природу и спорт. Ходят в кино, катаются на коньках, обожают зиму за возможность кататься на санках с крутых горок. Свою работу они выполнили в оригинальном газетном стиле и заняли заслуженное второе место, за которое получили в подарок набор качественной посуды и миксер. «Участвовать в конкурсе было интересно, и не терпелось увидеть конечный результат. Когда приходила «зпПЛЮС», первым делом искали пазлы. До последнего момента не хватало одного кусочка картины, но удача была на нашей стороне, и мозаика сложилась. Мы очень рады и обязательно продолжим участвовать в новых конкурсах от «зпПЛЮС», рассказала Алина.Третье место досталось семье Полещук, состоящей из папы Александра, мамы Светланы и двухлетнего сына Романа. Их поделка получилась в виде раскладной книжки - оригинальной и необычной. Полещук любят отдых на природе и заниматься декоративно-прикладным творчеством, а еще конструировать «Лего». В подарок от спонсоров они получили сертификаты на ужин в пабе «Максим», а для мамы - уход за ресницами от салона красоты «Я».Светлана говорит, что конкурс еще больше объединил и сплотил их семью. Каждый внес свою лепту. Папа отвечал на вопросы по истории города, мама собирала пазлы, а Рома потом помогал клеить книжку и украшать ее.Виктория Шамардина, представитель магазина «Стройград», отметила, что такие конкурсы необходимы. Они подталкивают людей к изучению истории города, позволяют больше узнать о людях, работающих и живущих здесь, и даже сделать для себя какие-то маленькие открытия. «Стройград» - постоянный партнер газеты «зпПЛЮС» и спонсор конкурсов.Валерия Петрова, представитель школы интеллектуального развития «Секреты детства», говорит, что так как школа занимается эмоциональным и интеллектуальным развитием детей от пяти лет, то они не могли не поддержать участников этого конкурса. Валерия признается, что ей и самой было интересно поискать ответы на вопросы и узнать для себя что-то новое об истории города.Редакции газет «Заполярная правда» и «зпПЛЮС» благодарят за поддержку проекта и плодотворное сотрудничество: сеть строительных магазинов «Стройград», магазин крепежных изделий «Саморезик», магазин светотехники «Декодом», производственную фирму «Трио кухни на заказ», паб «Максим», салон красоты «Я», торговую сеть «Югас», центр детского развития «Секреты детства», магазин женской одежды «Фасон» и сеть строительных магазинов «Арбат», магазин брендовой одежды для детей «Модница», фирменный магазин «Краузен», торговый дом «Дудинский», магазин сантехники и мебели для ванных комнат «Аквамир» и спортивный магазин «Спортландия».