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11 июля 2018, 17:56



Представители дорожных служб напоминают автомобилистам об ответственности за оставление места ДТП и просят бережнее относиться к дорожному имуществу.

В большинстве ситуаций, если нет пострадавших, с места происшествия водители уезжают. Между тем, такие случаи наносят большой ущерб дорожному хозяйству и влияют на безопасность дорожного движения. На восстановление поврежденных дорожных конструкций расходуются средства из дорожного фонда, в то время как они могли бы быть направлены на другие мероприятия, повышающие безопасность дорожного движения. «Хочу сказать нашим водителям, что такие поступки недопустимы, и ДТП должны оформлять сотрудники ГИБДД, – добавил Евгений Болгов. – Кроме того, если машина застрахована и попала в ДТП, повредив при этом дорожное имущество, то страховыми фирмами такая ситуация трактуется как ущерб третьим лицам, и такие расходы по восстановлению знака или части ограждения можно возместить через страховщиков». Напомнил Болгов и о сохранности дорожной разметки. Автомобилисты очень неряшливо ездят по автомобильным дорогам. Автомобильную разметку разрешается только пересекать, но многие водители предпочитают по ней ехать, тем самым стирая и закатывая ее. Кроме того, некоторые водители еще не сменили зимнюю, шипованную резину на летнюю. Шипы также повреждают разметку, фактически стирая ее. И. о. начальника ГИБДД Тимур Хайрутдинов подтверждает, что в последнее время на территории Норильска действительно участились случаи ДТП, в результате которых повреждаются дорожные ограждения, знаки, отбойники и прочее дорожное имущество. В 90 процентах случаев водители, причастные к таким ДТП, убедившись, что ущерб причинен только авто, покидают место ДТП. «В связи с этим хочу напомнить водителям, что ответственность за оставление места ДТП никто не отменял, и такие действия чреваты лишением права управления ТС на срок до двух лет или административным арестом на срок до 15 суток, – говорит Тимур Хайрутдинов. - В случае, если такое ДТП произошло, я рекомендую водителям сообщать информацию о произошедшем в дежурную часть ГИБДД и ожидать на месте происшествия инспекторов для оформления материалов. Также за повреждение дорожных конструкций и сооружений предусмотрена административная ответственность – штраф. Для физических лиц - до десяти тысяч рублей, для должностных лиц – 25 тысяч, для юридических лиц – 30 тысяч рублей». Привлечь нерадивых водителей к ответственности помогают и неравнодушные граждане, которые приносят видеозаписи и фото правонарушений в полицию. Благодаря им в 90 процентах случаев удается разыскать водителя, скрывшегося с места происшествия и привлечь его к административной ответственности. Любой неравнодушный гражданин может предоставить свою видеозапись а также фото правонарушения, в дежурную службу ГИБДД, которая находится по адресу: ул. Ленинградская, 13а, или сообщить информацию о ДТП, свидетелем которого они стали, по круглосуточному телефону дежурной службы 43-54-58.

Просмотров:285 За последние полтора года проведены масштабные ремонтные работы на автодороге Норильск-Талнах, завершено строительство первого пускового комплекса Северной объездной дороги, а также на ряде других муниципальных дорожных объектах. За этот же период нерадивыми автомобилистами на автодорогах было сбито восемь новых опор освещения, повреждено дорожное ограждение и дорожные знаки. Последний случай зафиксирован на Северной объездной дороге, рассказал Евгений Болгов, начальника отдела сохранности автомобильных дорог и безопасности дорожного движения МКУ «Норильскавтодор».В большинстве ситуаций, если нет пострадавших, с места происшествия водители уезжают. Между тем, такие случаи наносят большой ущерб дорожному хозяйству и влияют на безопасность дорожного движения. На восстановление поврежденных дорожных конструкций расходуются средства из дорожного фонда, в то время как они могли бы быть направлены на другие мероприятия, повышающие безопасность дорожного движения.«Хочу сказать нашим водителям, что такие поступки недопустимы, и ДТП должны оформлять сотрудники ГИБДД, – добавил Евгений Болгов. – Кроме того, если машина застрахована и попала в ДТП, повредив при этом дорожное имущество, то страховыми фирмами такая ситуация трактуется как ущерб третьим лицам, и такие расходы по восстановлению знака или части ограждения можно возместить через страховщиков».Напомнил Болгов и о сохранности дорожной разметки. Автомобилисты очень неряшливо ездят по автомобильным дорогам. Автомобильную разметку разрешается только пересекать, но многие водители предпочитают по ней ехать, тем самым стирая и закатывая ее. Кроме того, некоторые водители еще не сменили зимнюю, шипованную резину на летнюю. Шипы также повреждают разметку, фактически стирая ее.И. о. начальника ГИБДД Тимур Хайрутдинов подтверждает, что в последнее время на территории Норильска действительно участились случаи ДТП, в результате которых повреждаются дорожные ограждения, знаки, отбойники и прочее дорожное имущество. В 90 процентах случаев водители, причастные к таким ДТП, убедившись, что ущерб причинен только авто, покидают место ДТП.«В связи с этим хочу напомнить водителям, что ответственность за оставление места ДТП никто не отменял, и такие действия чреваты лишением права управления ТС на срок до двух лет или административным арестом на срок до 15 суток, – говорит Тимур Хайрутдинов. - В случае, если такое ДТП произошло, я рекомендую водителям сообщать информацию о произошедшем в дежурную часть ГИБДД и ожидать на месте происшествия инспекторов для оформления материалов. Также за повреждение дорожных конструкций и сооружений предусмотрена административная ответственность – штраф. Для физических лиц - до десяти тысяч рублей, для должностных лиц – 25 тысяч, для юридических лиц – 30 тысяч рублей».Привлечь нерадивых водителей к ответственности помогают и неравнодушные граждане, которые приносят видеозаписи и фото правонарушений в полицию. Благодаря им в 90 процентах случаев удается разыскать водителя, скрывшегося с места происшествия и привлечь его к административной ответственности.Любой неравнодушный гражданин может предоставить свою видеозапись а также фото правонарушения, в дежурную службу ГИБДД, которая находится по адресу: ул. Ленинградская, 13а, или сообщить информацию о ДТП, свидетелем которого они стали, по круглосуточному телефону дежурной службы 43-54-58.