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11 июля 2018, 18:11



Норильский родильный дом присоединился к Всероссийской акции «Подари мне жизнь!».

В течение акционной недели Центр милосердия проводит различные мероприятия. Одно из них - встреча с мастерицами клуба «Радуга», которые провели для беременных женщин отделения патологии презентацию своего творческого объединения, рассказали о своем партнерстве с роддомом, показали работы и провели мастер-класс по вязанию. Такая арт-терапия, а в частности вязание и работа с цветом, положительно влияют как на самочувствие самой женщины, так и ее ребенка. Особенно нужны вязаные вещички недоношенным деткам. Наиболее необходимы шапочки, кофточки, пинетки, рукавички и игрушки-комфортеры. Вязаные осьминожки, морские звезды и прочие забавные персонажи, напитанные теплом маминого тела (перед тем как положить его к ребенку, мама некоторое время держит игрушку на груди), успокаивают малыша, создавая у него чувство защищенности и безопасности. Все изделия связаны из невесомой, гипоаллергенной шерстяной пряжи. Другая новинка - специальные коконы, которые имитируют матку женщины и позволяют новорожденному комфортно и надежно себя чувствовать в новом для него мире. Еще одним событием акции станет передача продуктовых наборов от одного из норильских предпринимателей 28 подопечным женщинам Центра милосердия. Также с будущими мамами врачи женской консультации, роддома и сестры милосердия проведут встречи, беседы.. Завершится акция «Подари мне жизнь!» 15 июля большой ярмаркой «Белый цветок», которая пройдет в Норильске в седьмой раз. В этом году ярмарка получила особое название «Цветы к юбилею города». Сестры милосердия вместе с мастерицами города представят на ярмарке свои работы. В основном это вязаные цветы, которые будут раздаваться за пожертвования. Средства будут переданы маленькому Демьяну, который родился с тяжелой патологией, 7 февраля ему исполнился годик. Малышу необходимо дорогостоящее лечение, которое готовы предоставить в институте педиатрии в Москве. Денег на лечение у мамы-одиночки нет, поэтому в Центре милосердия решили, что все средства от ярмарки будут переданы Демьяну и его маме. Ярмарка будет проходить на Ленинском проспекте, по соседству с бульваром Влюбленных, и каждый горожанин, неравнодушный к чужой беде, сможет оказать посильную помощь и приобрести себе рукотворный сувенир.

Просмотров:324 Акция проходит в стране в течение недели с 9 по 15 июля, но в Норильске она стартовала на сутки раньше, 8 июля. в День семьи, любви и верности. Акция стала ежегодной, а ее символом является ромашка. В Норильск первыми акцию поддержал Центр милосердия, который давно и успешно сотрудничает с роддомом. Мероприятие направлено на пропаганду материнства и профилактику абортов. На территории ежегодно рождается около двух с половиной тысяч ребятишек и прерывают беременность более тысячи женщин.В течение акционной недели Центр милосердия проводит различные мероприятия. Одно из них - встреча с мастерицами клуба «Радуга», которые провели для беременных женщин отделения патологии презентацию своего творческого объединения, рассказали о своем партнерстве с роддомом, показали работы и провели мастер-класс по вязанию. Такая арт-терапия, а в частности вязание и работа с цветом, положительно влияют как на самочувствие самой женщины, так и ее ребенка.Особенно нужны вязаные вещички недоношенным деткам. Наиболее необходимы шапочки, кофточки, пинетки, рукавички и игрушки-комфортеры. Вязаные осьминожки, морские звезды и прочие забавные персонажи, напитанные теплом маминого тела (перед тем как положить его к ребенку, мама некоторое время держит игрушку на груди), успокаивают малыша, создавая у него чувство защищенности и безопасности. Все изделия связаны из невесомой, гипоаллергенной шерстяной пряжи. Другая новинка - специальные коконы, которые имитируют матку женщины и позволяют новорожденному комфортно и надежно себя чувствовать в новом для него мире.Еще одним событием акции станет передача продуктовых наборов от одного из норильских предпринимателей 28 подопечным женщинам Центра милосердия. Также с будущими мамами врачи женской консультации, роддома и сестры милосердия проведут встречи, беседы..Завершится акция «Подари мне жизнь!» 15 июля большой ярмаркой «Белый цветок», которая пройдет в Норильске в седьмой раз. В этом году ярмарка получила особое название «Цветы к юбилею города». Сестры милосердия вместе с мастерицами города представят на ярмарке свои работы. В основном это вязаные цветы, которые будут раздаваться за пожертвования. Средства будут переданы маленькому Демьяну, который родился с тяжелой патологией, 7 февраля ему исполнился годик. Малышу необходимо дорогостоящее лечение, которое готовы предоставить в институте педиатрии в Москве. Денег на лечение у мамы-одиночки нет, поэтому в Центре милосердия решили, что все средства от ярмарки будут переданы Демьяну и его маме.Ярмарка будет проходить на Ленинском проспекте, по соседству с бульваром Влюбленных, и каждый горожанин, неравнодушный к чужой беде, сможет оказать посильную помощь и приобрести себе рукотворный сувенир.