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11 июля 2018, 18:54



Расследование длилось два года. В Дудинке пойдут под суд двое злоумышленников, поставлявших в район поддельный алкоголь.

Преступная группа поставляла «нелегальную» алкогольную продукцию на территорию Таймырского района. В результате оперативно-разыскных мероприятий в 2016 году Таймырским ЛО МВД России изъято свыше 19 тысяч единиц спиртосодержащей продукции (водка), стоимость которых под видом легальной маркированной алкогольной продукции составляла более 3,5 миллиона рублей. Уголовное дело в течение двух лет находилось в производстве следователя в связи с особой сложностью и значительным объёмом проведения следственных действий в различных регионах страны и многочисленных судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дудинский районный суд Красноярского края, сообщили в Норильской транспортной прокуратуре.

Просмотров:307 Норильский транспортный прокурор утвердил обвинительное заключение по уголовному делу в отношении двух жителей Дудинки. Мужчины обвиняются в приобретении, хранении и перевозке в целях сбыта немаркированной алкогольной продукции, а также в попытке использования заведомо поддельных федеральных специальных марок для маркировки алкогольной продукции (п. «а, б» ч. 6 ст. 171.1 УК РФ и ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 327.1 УК РФ).Преступная группа поставляла «нелегальную» алкогольную продукцию на территорию Таймырского района. В результате оперативно-разыскных мероприятий в 2016 году Таймырским ЛО МВД России изъято свыше 19 тысяч единиц спиртосодержащей продукции (водка), стоимость которых под видом легальной маркированной алкогольной продукции составляла более 3,5 миллиона рублей. Уголовное дело в течение двух лет находилось в производстве следователя в связи с особой сложностью и значительным объёмом проведения следственных действий в различных регионах страны и многочисленных судебных экспертиз. В настоящее время уголовное дело направлено для рассмотрения по существу в Дудинский районный суд Красноярского края, сообщили в Норильской транспортной прокуратуре.