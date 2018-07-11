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11 июля 2018, 19:02



Ограждение аэропорта в Хатанге провели с грубыми нарушениями. Возбуждено уголовное дело.

Так, было выявлено несоответствие используемых подрядчиком материалов при монтаже ограждения. Фактически заказчиком использовались материалы, непригодные к строительству, с грубым отступлением от проектно-сметной документации, затрат на приобретение которых подрядчик не понес, сообщает Норильская транспортная прокуратура. Неправомерными действиями подрядчика государственному предприятию Красноярского края «КрасАвиа» причинен ущерб свыше 600 тыс. руб. Таким образом, Норильским транспортным прокурором был установлен факт мошенничества со стороны лиц, осуществлявших организацию строительства. Материалы направлены в органы предварительного расследования для уголовного преследования виновных. По результатам рассмотрения материалов СО Таймырского ЛО МВД России в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, которое в настоящее время находится в производстве. Ход расследования уголовного дела находится на контроле норильского транспортного прокурора.

Просмотров:325 Качество выполненных работ по устройству периметрового ограждения в аэропорту Хатанга проверила Норильская транспортная прокуратура.Так, было выявлено несоответствие используемых подрядчиком материалов при монтаже ограждения. Фактически заказчиком использовались материалы, непригодные к строительству, с грубым отступлением от проектно-сметной документации, затрат на приобретение которых подрядчик не понес, сообщает Норильская транспортная прокуратура. Неправомерными действиями подрядчика государственному предприятию Красноярского края «КрасАвиа» причинен ущерб свыше 600 тыс. руб.Таким образом, Норильским транспортным прокурором был установлен факт мошенничества со стороны лиц, осуществлявших организацию строительства. Материалы направлены в органы предварительного расследования для уголовного преследования виновных. По результатам рассмотрения материалов СО Таймырского ЛО МВД России в отношении неустановленного лица возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ, которое в настоящее время находится в производстве. Ход расследования уголовного дела находится на контроле норильского транспортного прокурора.