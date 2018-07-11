Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

11 июля 2018, 19:34



На Таймыре обследуют объекты культурного наследия.

Первым осмотрели здание речного вокзала Дудинского порта, построенного в 1949 году. Инженеры центра Максим Гераськин и Наталья Можайцева провели первичный осмотр и сделали фотографии здания снаружи и изнутри. В ближайшие дни они произведут необходимые замеры, составят акт технического состояния, дадут заключение и рекомендации по работам, которые необходимо провести для сохранения этого памятника истории. Также специалисты центра осмотрели места, на которых ранее находились утраченные объекты культурного наследия: построенный в 1943 году первый каменный дом в Дудинке, располагавшийся по адресу: ул. Советская, д. 8, пострадавший от пожара в 2003 году, а также комплекс деревянной застройки 1930-1940 гг., размещавшийся на улице Ленина. Далее сотрудники центра отправятся в таймырские посёлки. В посёлке Волочанка они осмотрят опорный пункт установления советской власти и могилу первых комсомольцев Таймыра. На реках Авам и Тагинарка специалисты произведут осмотр Авамо-Тагинарского волока, возникшего в начале 17 века. В поселке Усть-Авам осмотрят место, где размещался сельсовет одного из первых долгано-нганасанских колхозов и могилу охотника-промысловика Куприяна Анциферова. На Толстом Мысе, находящемся в 20 км от села Караул найдут могилу декабриста Николая Лисовского, сообщает пресс-служба муниципального района.

Просмотров:286 Столицу Таймыра с целью обследования объектов культурного наследия, расположенных в населенных пунктах муниципального района, посетили специалисты КГКУ «Центр по сохранению культурного наследия Красноярского края».Первым осмотрели здание речного вокзала Дудинского порта, построенного в 1949 году. Инженеры центра Максим Гераськин и Наталья Можайцева провели первичный осмотр и сделали фотографии здания снаружи и изнутри. В ближайшие дни они произведут необходимые замеры, составят акт технического состояния, дадут заключение и рекомендации по работам, которые необходимо провести для сохранения этого памятника истории.Также специалисты центра осмотрели места, на которых ранее находились утраченные объекты культурного наследия: построенный в 1943 году первый каменный дом в Дудинке, располагавшийся по адресу: ул. Советская, д. 8, пострадавший от пожара в 2003 году, а также комплекс деревянной застройки 1930-1940 гг., размещавшийся на улице Ленина.Далее сотрудники центра отправятся в таймырские посёлки. В посёлке Волочанка они осмотрят опорный пункт установления советской власти и могилу первых комсомольцев Таймыра. На реках Авам и Тагинарка специалисты произведут осмотр Авамо-Тагинарского волока, возникшего в начале 17 века. В поселке Усть-Авам осмотрят место, где размещался сельсовет одного из первых долгано-нганасанских колхозов и могилу охотника-промысловика Куприяна Анциферова. На Толстом Мысе, находящемся в 20 км от села Караул найдут могилу декабриста Николая Лисовского, сообщает пресс-служба муниципального района.