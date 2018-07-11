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11 июля 2018, 19:39



Узнать историю одного из старейших городов Сибири норильчане смогут, посетив выставку в Дудинке.

Выставка будет интересна северянам, интересующимся историей и архитектурой сибирских городов. На ней представлены сборники и альбомы об одном из старейших городов Сибири. Отдельный раздел выставки занимает информация о енисейских соборах и монастырях. Познакомиться с литературой, подобранной специалистами дудинской библиотеки, можно до 22 июля. Библиотека работает ежедневно с 11.00 до 20.00. Енисейск — один из старейших городов Восточной Сибири. Первое поселение на этом месте возникло в 1619 году. Бывшая столица Енисейской губернии. Включен в список 115 исторических городов-памятников, а исторический центр города — в предварительный список всемирного наследия Юнеско, сообщается на сайте Дудинки.

Просмотров:304 Книжная выставка «Енисейск: вчера, сегодня, завтра», посвященная 400-летию со дня основания города, начала работу в читальном зале центральной библиотеки.Выставка будет интересна северянам, интересующимся историей и архитектурой сибирских городов. На ней представлены сборники и альбомы об одном из старейших городов Сибири. Отдельный раздел выставки занимает информация о енисейских соборах и монастырях. Познакомиться с литературой, подобранной специалистами дудинской библиотеки, можно до 22 июля. Библиотека работает ежедневно с 11.00 до 20.00.Енисейск — один из старейших городов Восточной Сибири. Первое поселение на этом месте возникло в 1619 году. Бывшая столица Енисейской губернии. Включен в список 115 исторических городов-памятников, а исторический центр города — в предварительный список всемирного наследия Юнеско, сообщается на сайте Дудинки.