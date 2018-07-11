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11 июля 2018, 19:39

Узнать историю одного из старейших городов Сибири норильчане смогут, посетив выставку в Дудинке.


Книжная выставка «Енисейск: вчера, сегодня, завтра», посвященная 400-летию со дня основания города, начала работу в читальном зале центральной библиотеки.
Выставка будет интересна северянам, интересующимся историей и архитектурой сибирских городов. На ней представлены сборники и альбомы об одном из старейших городов Сибири. Отдельный раздел выставки занимает информация о енисейских соборах и монастырях. Познакомиться с литературой, подобранной специалистами дудинской библиотеки, можно до 22 июля. Библиотека работает ежедневно с 11.00 до 20.00.
Енисейск — один из старейших городов Восточной Сибири. Первое поселение на этом месте возникло в 1619 году. Бывшая столица Енисейской губернии. Включен в список 115 исторических городов-памятников, а исторический центр города — в предварительный список всемирного наследия Юнеско, сообщается на сайте Дудинки.

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    Список новостей

 12 июля 2018 
19:59   Обещание выполнили. К юбилею Норильска завершился первый этап благоустройства набережной озера Долгое. 19:27   В Норильске состоялось торжественное открытие 49-го сезона военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера».
19:06   «История России в фотографиях. Норильск». Выставку о заполярном городе открыли в Красноярске. 17:06   Сегодня в Норильске открылась мемориальная доска в память о почетном гражданине Норильска и Таймыра Василии Николаевиче Ксинтарисе.
16:45   В МФК «Норильский никель» - пополнение. 16:21   В День города Молодежный центр Норильска приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на интереснейшую праздничную программу.
15:24   Куда уплыли деньги со строительства норильского изолятора? Находящийся под следствием о пропаже 190 млн экс-полковник красноярского МВД улетел в Нидерланды. 14:58   На Диксоне началась летняя речная навигация.
14:40   Норильск ждет пикник! На стадионе «Заполярник» готовятся к праздничным мероприятиям, центральным из которых станет развлекательная зона «ПикNik». 12:57   «Северные цветы» расцветут в Президентской библиотеке в честь юбилея Норильска.
12:33   Гиганты в центре города. Два десятка рабочих машин увидят норильчане на выставке, посвященной Дню металлурга. 12:19   Для проведения массовых праздничных мероприятий в Норильске будут ограничивать движение транспорта по отдельным улицам.
12:05   Норильчан приглашают в краевые трудовые отряды старшеклассников.

 11 июля 2018 
19:39   Узнать историю одного из старейших городов Сибири норильчане смогут, посетив выставку в Дудинке. 19:34   На Таймыре обследуют объекты культурного наследия.
19:02   Ограждение аэропорта в Хатанге провели с грубыми нарушениями. Возбуждено уголовное дело. 18:54   Расследование длилось два года. В Дудинке пойдут под суд двое злоумышленников, поставлявших в район поддельный алкоголь.
18:11   Норильский родильный дом присоединился к Всероссийской акции «Подари мне жизнь!». 17:56   Представители дорожных служб напоминают автомобилистам об ответственности за оставление места ДТП и просят бережнее относиться к дорожному имуществу.
16:53   Награды нашли победителей! В редакции газеты «зпПЛЮС» поздравили лучших участников конкурса, посвященного 65-летию Норильска и 20-летию рекламной газеты. 16:33   Норильск может попасть в книгу рекордов России. Жителей города в дни празднования юбилея приглашают подписать самую большую поздравительную открытку.
12:24   Полицейские и общественники проводят встречи с норильскими школьниками. 11:48   Полсотни мероприятий в честь юбилея. Праздничная программа к 65-летию Норильска продлится с 13 по 15 июля.
10:57   Житель Норильска, неоднократно садившийся за руль в состоянии опьянения, отправится под суд.

 10 июля 2018 
15:58   На все про все два месяца. В июле и августе в Норильске будет проходить плановое отключение горячей воды для ремонта систем ТВС. 15:48   С сегодняшнего дня ООО «Арктур» поднял цены на бензин и дизтопливо на своих АЗС. Причину подорожания руководитель организации объяснил ростом закупочных цен.
15:37   На стадионе «Заполярник» открылся спортивный шатер «Норникеля», посвященный Всемирной зимней универсиаде-2019. 14:59   Нарушения антикоррупционного законодательства прокуратура Норильска выявила в четырех организациях, расположенных на территории города.
12:37   Приговор вступил в законную силу. Пожилой норильчанке, убившей сына, не стали уменьшать тюремный срок. 12:15   Болельщик из Норильска посещает игры мундиаля в разных городах России и рассказывает иностранцам о заполярном городе.
12:08   В МФК «Норильский никель» появился испанский тренер. 11:47   К 1 сентября в Норильске должен заработать перинатальный центр. Строительство объекта обсуждали накануне на совещании полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

 9 июля 2018 
20:57   На старом погосте Норильска отслужили панихиду и сделали уборку. 19:57   Двухдневный гастрономический фестиваль «Север», посвященный 65-летию Норильска, погрузил в горожан в мир кулинарного и уличного искусства.
18:45   В Норильске открылась памятная доска, посвященная специалистам мончегорского комбината «Североникель», которые внесли огромный вклад в становление и развитие города и комбината. 17:56   Справедливость восторжествовала. Краевые бюджетники Норильска смогут получать «дорогу» на неработающих членов семьи.
17:33   Награды к юбилею. Сегодня в Норильске начались церемонии награждений, приуроченные к празднованию Дня города. 17:23   Кайеркан отметил День Петра и Февронии по-семейному тепло и ярко.
17:00   Он никогда не останавливался на достигнутом. После тяжелой болезни ушел из жизни норильчанин, основатель заповедника «Путоранский» Владимир Ларин. 15:52   Сколько лет Норильску? Ученые и краеведы нашли доказательства тому, что наш город намного старше, чем принято считать.
15:42   Почти 15 тысяч рублей отсудила норильчанка у недобросовестного работодателя. 15:32   11 лет строгого режима получил житель Норильска за сбыт наркотиков.
15:05   В Норильске определили лучших шашистов. 15:03   Чтобы помочь больному ребенку, норильчане вышли на благотворительный забег.
13:13   В Норильске мужчина, избивший малолетнюю падчерицу, пойдет под суд. 13:11   В Заполярном филиале «Норникеля» подвели итоги работы за июнь и первое полугодие.
12:07   Мечты сбываются! Около одного миллиона рублей собрали норильчане на лечение больному ребенку. 11:31   В Норильске прошёл учебно-тренировочный сбор.

 6 июля 2018 
18:02   Узнать больше о зимней Универсиаде-2019 норильчане смогут в шатре U-NICKEL sport Point. Монтаж конструкции идет на стадионе «Заполяоник». 17:18   В благотворительном забеге "Норильск, беги со мной!" собираются принять участие более трех тысяч человек.




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