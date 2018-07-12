Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 июля 2018, 12:05



Норильчан приглашают в краевые трудовые отряды старшеклассников.

Подать документы на вступление в КТОС можно во всех районах города: Центральный район: ул. Советская, 9 (Молодежный центр), кабинет 5.11 с 9.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00). Предварительно нужно позвонить по телефону 46-01-82. Кайеркан: ул. Школьная, д. 10, тел. 39-14-88; Талнах: ул. Кравца, д. 22, 2 подъезд, тел. 45-22-55, 45-22-44. Для трудоустройства с собой необходимо иметь следующие документы: копия паспорта (1 стр. + прописка); копия СНИЛС; копия ИНН; банковские реквизиты счета (карты), открытого на подростка; медицинская справка об общем состоянии здоровья форма 086-У. Если подростку 14-15 лет, то дополнительно предоставляются копии: свидетельства о рождении и свидетельства о заключении/расторжении брака (если у подростка и родителей разные фамилии). Краевые трудовые отряды старшеклассников работают ежегодно с 2012 года в рамках деятельности муниципального штаба флагманской программы «Моя территория». Финансируется программа из краевого бюджета. При этом организация, которой перечисляются деньги и которая занимается трудоустройством подростков, ежегодно выбирается на тендерной основе. К слову, в мае были подведены итоги краевого этапа КТОС на летний период 2018 года. От Норильска подавались три проекта: «Лучший двор», «Мой Норильск» и «Чистый город». Все три проекта получили поддержку. В общей сложности Норильску выделено сто мест для несовершеннолетних и пять мест для бригадиров. Распределение рабочих мест основывалось на конкурсном, статистическом и рейтинговом показателях. В 2016 году было выделено 43 места, в 2017-м – 96 мест.

Просмотров:195 В августе во всех районах Норильска будут работать две рабочие смены КТОС продолжительностью по десять дней каждая.Подать документы на вступление в КТОС можно во всех районах города:Центральный район: ул. Советская, 9 (Молодежный центр), кабинет 5.11 с 9.00 до 17.12 (перерыв с 13.00 до 14.00). Предварительно нужно позвонить по телефону 46-01-82.Кайеркан: ул. Школьная, д. 10, тел. 39-14-88;Талнах: ул. Кравца, д. 22, 2 подъезд, тел. 45-22-55, 45-22-44.Для трудоустройства с собой необходимо иметь следующие документы: копия паспорта (1 стр. + прописка); копия СНИЛС; копия ИНН; банковские реквизиты счета (карты), открытого на подростка; медицинская справка об общем состоянии здоровья форма 086-У.Если подростку 14-15 лет, то дополнительно предоставляются копии: свидетельства о рождении и свидетельства о заключении/расторжении брака (если у подростка и родителей разные фамилии).Краевые трудовые отряды старшеклассников работают ежегодно с 2012 года в рамках деятельности муниципального штаба флагманской программы «Моя территория». Финансируется программа из краевого бюджета. При этом организация, которой перечисляются деньги и которая занимается трудоустройством подростков, ежегодно выбирается на тендерной основе.К слову, в мае были подведены итоги краевого этапа КТОС на летний период 2018 года. От Норильска подавались три проекта: «Лучший двор», «Мой Норильск» и «Чистый город». Все три проекта получили поддержку. В общей сложности Норильску выделено сто мест для несовершеннолетних и пять мест для бригадиров. Распределение рабочих мест основывалось на конкурсном, статистическом и рейтинговом показателях. В 2016 году было выделено 43 места, в 2017-м – 96 мест.