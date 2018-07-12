Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 июля 2018, 12:19



Для проведения массовых праздничных мероприятий в Норильске будут ограничивать движение транспорта по отдельным улицам.

- по Ленинскому проспекту (от площади Октябрьской до улицы Орджоникидзе) с 9.00 13 июля до 02.00 16 июля; - по улице Пушкина (на участке от площади Гвардейской до улицы Кирова) с 9.00 14 июля до 02.00 16 июля. В районе Талнах: -по улице Таймырской (на участке от выезда со стадиона «Солнышко» (АБК стадиона д. 5) до перекрестка с улицей Михаила Кравца) движение будет перекрыто с 10.45 до 11.15 14 июля. Также по улице Таймырской (на участке от дома № 17 по улице Строителей (КДД им. Высоцкого) до пересечения с улицей Диксона); - по улице Диксона (на участке от дома № 1 по улице Маслова (МОУ СОШ № 20) до пересечения с улицей Спортивной) движение будет закрыто 14 и 15 июля с 13.00 до 20.00. В районе Кайеркан: по улице Надеждинской (на участке от проезда между домами № 1 до дома № 19), по улице Шахтерской (на участке от улицы Школьной до улицы Надеждинской) движение транспорта будет прекращено15 июля с 12.00 до 20.00.

Просмотров:201 НВ Центральном районе:- по Ленинскому проспекту (от площади Октябрьской до улицы Орджоникидзе) с 9.00 13 июля до 02.00 16 июля;- по улице Пушкина (на участке от площади Гвардейской до улицы Кирова) с 9.00 14 июля до 02.00 16 июля.В районе Талнах:-по улице Таймырской (на участке от выезда со стадиона «Солнышко» (АБК стадиона д. 5) до перекрестка с улицей Михаила Кравца) движение будет перекрыто с 10.45 до 11.15 14 июля.Также по улице Таймырской (на участке от дома № 17 по улице Строителей (КДД им. Высоцкого) до пересечения с улицей Диксона);- по улице Диксона (на участке от дома № 1 по улице Маслова (МОУ СОШ № 20) до пересечения с улицей Спортивной) движение будет закрыто 14 и 15 июля с 13.00 до 20.00.В районе Кайеркан:по улице Надеждинской (на участке от проезда между домами № 1 до дома № 19), по улице Шахтерской (на участке от улицы Школьной до улицы Надеждинской) движение транспорта будет прекращено15 июля с 12.00 до 20.00.