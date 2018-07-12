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12 июля 2018, 12:33

Гиганты в центре города. Два десятка рабочих машин увидят норильчане на выставке, посвященной Дню металлурга.


Техника парсположится на традиционном участке Ленинского проспекта от пл. Октябрьской до пл. Гвардейской. Открытие намечено на 12.00 14 июля.
Карьерные самосвалы, автоцистерна, погрузчики, пожарные и аварийно-спасательные автомобили, подземная самоходная техника и автокраны.
Возле каждой единицы техники будут специалисты, которые расскажут о том, где работает машина, чем занимается, каковы ее технические характеристики.
В этом году на выставке будет представлено на четыре единицы спецтехники больше, чем на праздновании Дня металлурга в 2017-м.
Кроме этого, на Ленинском проспекте состоится смотр-выставка мототехники ассоциации «Полярные волки». На ней будут представлены больше 20 единиц мотоциклов, снегоболотоходов, квадроциклов и т. д.
Работать выставка будет до 18.00.

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18:11   Норильский родильный дом присоединился к Всероссийской акции «Подари мне жизнь!». 17:56   Представители дорожных служб напоминают автомобилистам об ответственности за оставление места ДТП и просят бережнее относиться к дорожному имуществу.
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12:24   Полицейские и общественники проводят встречи с норильскими школьниками. 11:48   Полсотни мероприятий в честь юбилея. Праздничная программа к 65-летию Норильска продлится с 13 по 15 июля.
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 10 июля 2018 
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12:37   Приговор вступил в законную силу. Пожилой норильчанке, убившей сына, не стали уменьшать тюремный срок. 12:15   Болельщик из Норильска посещает игры мундиаля в разных городах России и рассказывает иностранцам о заполярном городе.
12:08   В МФК «Норильский никель» появился испанский тренер. 11:47   К 1 сентября в Норильске должен заработать перинатальный центр. Строительство объекта обсуждали накануне на совещании полпреда президента РФ в СФО Сергея Меняйло.

 9 июля 2018 
20:57   На старом погосте Норильска отслужили панихиду и сделали уборку. 19:57   Двухдневный гастрономический фестиваль «Север», посвященный 65-летию Норильска, погрузил в горожан в мир кулинарного и уличного искусства.
18:45   В Норильске открылась памятная доска, посвященная специалистам мончегорского комбината «Североникель», которые внесли огромный вклад в становление и развитие города и комбината. 17:56   Справедливость восторжествовала. Краевые бюджетники Норильска смогут получать «дорогу» на неработающих членов семьи.
17:33   Награды к юбилею. Сегодня в Норильске начались церемонии награждений, приуроченные к празднованию Дня города. 17:23   Кайеркан отметил День Петра и Февронии по-семейному тепло и ярко.
17:00   Он никогда не останавливался на достигнутом. После тяжелой болезни ушел из жизни норильчанин, основатель заповедника «Путоранский» Владимир Ларин. 15:52   Сколько лет Норильску? Ученые и краеведы нашли доказательства тому, что наш город намного старше, чем принято считать.
15:42   Почти 15 тысяч рублей отсудила норильчанка у недобросовестного работодателя. 15:32   11 лет строгого режима получил житель Норильска за сбыт наркотиков.
15:05   В Норильске определили лучших шашистов. 15:03   Чтобы помочь больному ребенку, норильчане вышли на благотворительный забег.
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 6 июля 2018 
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