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12 июля 2018, 12:33



Гиганты в центре города. Два десятка рабочих машин увидят норильчане на выставке, посвященной Дню металлурга.

Карьерные самосвалы, автоцистерна, погрузчики, пожарные и аварийно-спасательные автомобили, подземная самоходная техника и автокраны. Возле каждой единицы техники будут специалисты, которые расскажут о том, где работает машина, чем занимается, каковы ее технические характеристики. В этом году на выставке будет представлено на четыре единицы спецтехники больше, чем на праздновании Дня металлурга в 2017-м. Кроме этого, на Ленинском проспекте состоится смотр-выставка мототехники ассоциации «Полярные волки». На ней будут представлены больше 20 единиц мотоциклов, снегоболотоходов, квадроциклов и т. д. Работать выставка будет до 18.00.

Просмотров:202 Техника парсположится на традиционном участке Ленинского проспекта от пл. Октябрьской до пл. Гвардейской. Открытие намечено на 12.00 14 июля.Карьерные самосвалы, автоцистерна, погрузчики, пожарные и аварийно-спасательные автомобили, подземная самоходная техника и автокраны.Возле каждой единицы техники будут специалисты, которые расскажут о том, где работает машина, чем занимается, каковы ее технические характеристики.В этом году на выставке будет представлено на четыре единицы спецтехники больше, чем на праздновании Дня металлурга в 2017-м.Кроме этого, на Ленинском проспекте состоится смотр-выставка мототехники ассоциации «Полярные волки». На ней будут представлены больше 20 единиц мотоциклов, снегоболотоходов, квадроциклов и т. д.Работать выставка будет до 18.00.