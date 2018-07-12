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12 июля 2018, 12:57



«Северные цветы» расцветут в Президентской библиотеке в честь юбилея Норильска.

На плазменных панелях мультимедийной галереи посетители Президентской библиотеки увидят Норильск с неожиданного ракурса: не технологическую мощь одного из крупнейших в мире горнодобывающих и металлопроизводящих комбинатов, но и хрупкую, нежную природу этого сурового северного региона, будни его жителей. Автор работ, фотограф компании «Норникель» Марина Пешкова, отмечает: «Я не выбирала этот город, скорее, он выбрал меня, чтобы я показала его атмосферу, краски, улицы, движение, зафиксировала его звуки, показала людей, усталых или осветленных надеждой, нашла прекрасные мгновения, «северные цветы» в будничном окружении. Я влюблена в этот город, поэтому вижу эти «цветы» везде». В экспозицию вошли фото разных жанров – от репортажного до художественного. Это грани калейдоскопа впечатлений о Норильске: помимо пейзажей, удивительной и неожиданно богатой флоры и фауны, Марина Пешкова запечатлела бытовые сцены, создала портреты норильчан. У гостей Президентской библиотеки будет возможность совершить своеобразную фотопрогулку, ближе познакомиться с регионом и его жителями и, таким образом, присоединиться к празднованию юбилея города. Выставка «Северные цветы» продлится до 31 июля 2018 года.

Просмотров:204 17 июля 2018 года в Президентской библиотеке состоится открытие выставки «Северные цветы». Экспозиция создана при содействии компании «Норникель» и посвящена 65-летию Норильска, самого северного в мире города с постоянным населением более 100 тыс. человек.На плазменных панелях мультимедийной галереи посетители Президентской библиотеки увидят Норильск с неожиданного ракурса: не технологическую мощь одного из крупнейших в мире горнодобывающих и металлопроизводящих комбинатов, но и хрупкую, нежную природу этого сурового северного региона, будни его жителей.Автор работ, фотограф компании «Норникель» Марина Пешкова, отмечает: «Я не выбирала этот город, скорее, он выбрал меня, чтобы я показала его атмосферу, краски, улицы, движение, зафиксировала его звуки, показала людей, усталых или осветленных надеждой, нашла прекрасные мгновения, «северные цветы» в будничном окружении. Я влюблена в этот город, поэтому вижу эти «цветы» везде».В экспозицию вошли фото разных жанров – от репортажного до художественного. Это грани калейдоскопа впечатлений о Норильске: помимо пейзажей, удивительной и неожиданно богатой флоры и фауны, Марина Пешкова запечатлела бытовые сцены, создала портреты норильчан. У гостей Президентской библиотеки будет возможность совершить своеобразную фотопрогулку, ближе познакомиться с регионом и его жителями и, таким образом, присоединиться к празднованию юбилея города.Выставка «Северные цветы» продлится до 31 июля 2018 года.