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12 июля 2018, 14:40



Норильск ждет пикник! На стадионе «Заполярник» готовятся к праздничным мероприятиям, центральным из которых станет развлекательная зона «ПикNik».

В частности, в парковой зоне стадиона будут представлены благотворительный фонд «Территория добра», Молодежный центр, ДТДМ, Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, дирекция заповедников Таймыра, федерация фитнес-аэробики, студия исторического ирландского танца и многие другие. Всего – 51 развлекательная площадка, которые в субботу, 14 июля, будут доступны с 14 до 18 часов.

Просмотров:162 Необычный формат мероприятия впервые был опробован два года назад в рамках программы «Мир новых возможностей» «Норникеля». В этот раз в День города и День металлурга норильчан выйдут развлекать 23 организации, поделенных на пять тематических площадок: «Сокровища Севера», «АРТ-мастерская», «Интерактивный лекторий», «Игры и творчество» и «Танцы и спорт».В частности, в парковой зоне стадиона будут представлены благотворительный фонд «Территория добра», Молодежный центр, ДТДМ, Заполярный театр драмы им. Вл. Маяковского, дирекция заповедников Таймыра, федерация фитнес-аэробики, студия исторического ирландского танца и многие другие. Всего – 51 развлекательная площадка, которые в субботу, 14 июля, будут доступны с 14 до 18 часов.