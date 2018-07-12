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12 июля 2018, 14:58



На Диксоне началась летняя речная навигация.

В этом году, в рамках соглашения заключенного между перевозчиком ООО «ПХ Енисей» и администрацией г. п. Диксон планируется выполнить 145 круговых рейсов. Перевозки субсидируются за счет средств собственного бюджета. На текущий год предусмотрено порядка 5,3 млн рублей, сообщили в управлении транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района. Ежегодная потребность в привлечении водного транспорта для внутрипоселковых перевозок в навигационный период обусловлена особенностями территориального расположения п.г.т. Диксон, включающего в себя материковую и островную части. В материковой части размещены основные объекты, имеющие социально–экономическое значение: жилищный фонд, учреждения образования, здравоохранения, культуры, предприятия ЖКХ и транспорта. В островной части находятся три предприятия, обеспечивающие рабочими местами граждан поселения: аэропорт Диксон, ФГУП «Сибаэронавигация» и гидрометеорологическая обсерватория – 1 (ГУ «Архангельский СЦГМС»), позволяющие решить проблемы занятости в поселении. Жилых домов в островной части Диксона нет, поэтому людей ежедневно доставляют к месту работы и обратно. Кроме того, аэропорт Диксон является единственным транспортным узлом, связывающим городское поселение с районным и краевым центрами, прочими населенными пунктами, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.

Просмотров:172 Речную летнюю пассажирскую навигацию на Диксоне открыл сегодня теплоход «Станислав Гуменюк». Он будет курсировать между островной и материковой частями городского поселения. Общая протяженность водного маршрута - 5,8 км.В этом году, в рамках соглашения заключенного между перевозчиком ООО «ПХ Енисей» и администрацией г. п. Диксон планируется выполнить 145 круговых рейсов. Перевозки субсидируются за счет средств собственного бюджета. На текущий год предусмотрено порядка 5,3 млн рублей, сообщили в управлении транспорта, информатизации и связи администрации муниципального района.Ежегодная потребность в привлечении водного транспорта для внутрипоселковых перевозок в навигационный период обусловлена особенностями территориального расположения п.г.т. Диксон, включающего в себя материковую и островную части. В материковой части размещены основные объекты, имеющие социально–экономическое значение: жилищный фонд, учреждения образования, здравоохранения, культуры, предприятия ЖКХ и транспорта. В островной части находятся три предприятия, обеспечивающие рабочими местами граждан поселения: аэропорт Диксон, ФГУП «Сибаэронавигация» и гидрометеорологическая обсерватория – 1 (ГУ «Архангельский СЦГМС»), позволяющие решить проблемы занятости в поселении. Жилых домов в островной части Диксона нет, поэтому людей ежедневно доставляют к месту работы и обратно. Кроме того, аэропорт Диксон является единственным транспортным узлом, связывающим городское поселение с районным и краевым центрами, прочими населенными пунктами, сообщает пресс-служба Таймырского муниципального района.