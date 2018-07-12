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12 июля 2018, 15:24



Куда уплыли деньги со строительства норильского изолятора? Находящийся под следствием о пропаже 190 млн экс-полковник красноярского МВД улетел в Нидерланды.

В краже 190 миллионов рублей заподозрили генерал-майора и замначальника тыла, и в феврале 2018 года в их кабинетах провели обыски. В отношении мужчин завели уголовные дела по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий. При этом генерал-майор Александр Кузнецов, несмотря на то что на него завели уголовное дело, продолжает трудиться в краевом главке. А вот экс-замначальника тыла Андрей Петрученя покинул Россию и сейчас находится в Нидерландах. Со дня на день его должны объявить в розыск, сообщает 360 tv со ссылкой на источник в правоохранительных органах. Известно, у Петручени в Амстердаме довольно давно проживает дочь. Там у девушки есть недвижимость. Расследование продолжается.

Просмотров:223 Напомним. В конце 2012 года экс-замначальника тыла Андрей Петрученя и генерал-майор Кузнецов подписали акты приемки изолятора временного содержания в Норильске, в которых было указано, что строительные работы выполнены. Подрядчику отправили 200 миллионов рублей, хотя их труд был оценен в 10 миллионов. Отметим, изолятор не построили до сих пор.В краже 190 миллионов рублей заподозрили генерал-майора и замначальника тыла, и в феврале 2018 года в их кабинетах провели обыски. В отношении мужчин завели уголовные дела по факту превышения должностных полномочий с причинением тяжких последствий.При этом генерал-майор Александр Кузнецов, несмотря на то что на него завели уголовное дело, продолжает трудиться в краевом главке.А вот экс-замначальника тыла Андрей Петрученя покинул Россию и сейчас находится в Нидерландах. Со дня на день его должны объявить в розыск, сообщает 360 tv со ссылкой на источник в правоохранительных органах.Известно, у Петручени в Амстердаме довольно давно проживает дочь. Там у девушки есть недвижимость. Расследование продолжается.