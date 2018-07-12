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Сегодня: Понедельник, 21 сентября 2015 г.
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19:59 Обещание выполнили. К юбилею Норильска завершился первый этап благоустройства набережной озера Долгое.
19:27 В Норильске состоялось торжественное открытие 49-го сезона военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера».
19:06 «История России в фотографиях. Норильск». Выставку о заполярном городе открыли в Красноярске.
17:06 Сегодня в Норильске открылась мемориальная доска в память о почетном гражданине Норильска и Таймыра Василии Николаевиче Ксинтарисе.
16:45 В МФК «Норильский никель» - пополнение.
16:21 В День города Молодежный центр Норильска приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на интереснейшую праздничную программу.
15:24 Куда уплыли деньги со строительства норильского изолятора? Находящийся под следствием о пропаже 190 млн экс-полковник красноярского МВД улетел в Нидерланды.
14:58 На Диксоне началась летняя речная навигация.
14:40 Норильск ждет пикник! На стадионе «Заполярник» готовятся к праздничным мероприятиям, центральным из которых станет развлекательная зона «ПикNik».
12:57 «Северные цветы» расцветут в Президентской библиотеке в честь юбилея Норильска.
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