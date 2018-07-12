Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

12 июля 2018, 16:21



В День города Молодежный центр Норильска приглашает мальчишек и девчонок, а также их родителей на интереснейшую праздничную программу.

В это же время на спортивной площадке Молодежного центра начнет работать Московская клоун-группа «Чудаки», которая покажет два спектакля: в 15 часов - «Бал насекомых», в 18 часов – «Цирк чудаков». В перерыве между спектаклями артисты проведут конкурсы и игры. Если у кого-то не получится познакомиться с творчеством клоун-группы в субботу, они смогут это сделать в воскресенье на стадионе «Заполярник» с 12 до 13 часов. Здесь пройдет одно представление группы. Каждый из этажей Молодежного центра будет по максимуму наполнен творческими и игровыми площадками, фотозонами и лекториями. Так, на пятом этаже спортивный зал преобразится в игровую комнату с мягкими модулями, сухими бассейнами, и попасть сюда можно только, предварительно разувшись на входе. Папам и мамам нужно позаботиться, чтобы у ребятишек на ножках были носочки, поскольку бегать босиком по залу не совсем комфортно. Не менее интересной будет научная площадка от красноярских партнеров. Здесь, играя, можно увлечься наукой, посмотреть, как проходят те или иные химические реакции, и под чутким руководством наставников самим чего-нибудь нахимичить. Помимо этого, горожан ждут различные фотозоны, тематические экспозиции, национальные настольные игры, детские лабиринты, всевозможные мастер-классы, игротека и так далее. Кстати, тех, кто не заблудится в лабиринте и пройдет его быстро, ждет приз. В субботу, 14 июля, Молодежный центр ждет гостей с 15 до 19 часов, а в воскресенье, 15 июля, - с 13 до 17 часов.

Просмотров:148 Для детей - это возможность интересно и с пользой порезвиться, узнать что-то новое, а для взрослых - на время спрятать в карман свою серьезность и погрузиться в беззаботный мир детства. Здесь, в Молодежном центре (ул. Советская, 9), 14 июля заработает площадка «Город детства - Город мастеров», которая объединит мастеров, фотографов, графиттистов, кукольников, историков и многих других талантливых и неугомонных горожан, готовых делиться своими знаниями и умениями с окружающими. Площадка начнет работать с трех часов дня.В это же время на спортивной площадке Молодежного центра начнет работать Московская клоун-группа «Чудаки», которая покажет два спектакля: в 15 часов - «Бал насекомых», в 18 часов – «Цирк чудаков». В перерыве между спектаклями артисты проведут конкурсы и игры. Если у кого-то не получится познакомиться с творчеством клоун-группы в субботу, они смогут это сделать в воскресенье на стадионе «Заполярник» с 12 до 13 часов. Здесь пройдет одно представление группы.Каждый из этажей Молодежного центра будет по максимуму наполнен творческими и игровыми площадками, фотозонами и лекториями. Так, на пятом этаже спортивный зал преобразится в игровую комнату с мягкими модулями, сухими бассейнами, и попасть сюда можно только, предварительно разувшись на входе. Папам и мамам нужно позаботиться, чтобы у ребятишек на ножках были носочки, поскольку бегать босиком по залу не совсем комфортно.Не менее интересной будет научная площадка от красноярских партнеров. Здесь, играя, можно увлечься наукой, посмотреть, как проходят те или иные химические реакции, и под чутким руководством наставников самим чего-нибудь нахимичить.Помимо этого, горожан ждут различные фотозоны, тематические экспозиции, национальные настольные игры, детские лабиринты, всевозможные мастер-классы, игротека и так далее. Кстати, тех, кто не заблудится в лабиринте и пройдет его быстро, ждет приз.В субботу, 14 июля, Молодежный центр ждет гостей с 15 до 19 часов, а в воскресенье, 15 июля, - с 13 до 17 часов.