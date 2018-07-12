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12 июля 2018, 16:45



В МФК «Норильский никель» - пополнение.

Котляров будет выступать под 12-м номером, Будин взял себе 14-й номер. Новички присоединятся к команде на первых сборах, которые запланированы на16 июля.

Просмотров:112 Состав мини-футбольного клуба «Норильский никель» в сезоне 2018/2019 пополнят два новичка. Ришат Котляров, ставший чемпионом и обладателем Кубка России в составе МФК «Газпром-Югра» в минувшем сезоне, и экс-капитан МФК «Прогресс» Дмитрий Будин подписали долгосрочные контракты с заполярным клубом.Котляров будет выступать под 12-м номером, Будин взял себе 14-й номер. Новички присоединятся к команде на первых сборах, которые запланированы на16 июля.