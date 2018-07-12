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12 июля 2018, 17:06



Сегодня в Норильске открылась мемориальная доска в память о почетном гражданине Норильска и Таймыра Василии Николаевиче Ксинтарисе.

В молодом Норильске работа снабженца была не менее героической, чем труд горняка или металлурга. В короткую летнюю навигацию (о круглогодичной в 1940-50-х годах только мечтали) нужно было успеть организовать отправку и приемку огромного числа грузов из Москвы, Красноярска, Игарки, Архангельска, Мурманска. На долю Василия Ксинтариса выпало сложное время становления норильского снабжения - конец 1940-х, начало 1950-х годов. Тогда еще не было ни нормальных складов, ни погрузочной техники. Не раз баржи с грузами вмерзали в лед Енисея, и каждый гвоздь, приходящий в Норильск, становился «золотым». Работа у Ксинтариса была далеко не кабинетная. Более того, «гордый грек», как о нем вспоминали друзья, в эти же годы пострадал и за свою национальность. В 1950 году его просили покинуть Норильск «в 24 часа» именно по причине «пятого пункта» в паспорте, где Ксинтарис не постеснялся указать свою нетитульную принадлежность. Приказ вскоре отменили, но Ксинтарис вернулся в Норильск только в 1954-м, сразу став заместителем директора НГМК по снабжению и транспорту. Вот как об этом периоде в жизни Ксинтариса вспоминал директор комбината Борис Логинов: «В период моего директорства он уже был полным хозяином снабжения комбината, и никто больше к нему не приставал, тем более что времена изменились к лучшему. В его ведении были снабжение, железнодорожный, воздушный, морской транспорт, жилищное хозяйство, взаимосвязь с лагерем. Я удивлялся его способности удерживать громадный объем информации, вовремя принимать необходимые решения и многому у него научился». После Норильска, в 1957 году, Василий Ксинтарис был переведен начальником управления снабжения в Красноярский совнархоз, и после этого дорога его пошла вверх. В 1965 году его назначили заместителем министра вновь образованного Министерства цветной металлургии СССР, а в 1973-м он стал первым заместителем руководителя Госснаба СССР. Занимая все более высокие должности, он много сделал для развития Норильского комбината, нашего города, всего Таймыра. На открытии доски глава Норильска Ринат Ахметчин отметил: "Василий Ксинтарис отдал много сил становлению комбината. В те далекие времена такие норильчане, как он, думали не о себе, а о нас, о тех, кто живет сейчас". «Все наши достижения, все, что мы сегодня имеем, все это стоит на том фундаменте, что построили наши предшественники. Оглядываясь назад, поражают масштабы и сложность тех задач, что стояли перед строителями комбината, и одной из самых сложных задач было снабжение. Ксинтарис заложил философию снабжения на Крайнем Севере», - сказал Андрей Евсеев, заместитель директора «Норникеля» по материально-техническому обеспечению. Василий Ксинтарис был награжден шестью орденами, девятью медалями, в их числе медаль «За оборону советского Заполярья». В 2002 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Таймыра», а в 2017 году он стал почетным гражданином Норильска.

Просмотров:123 На фасаде дома № 31 на ул. Октябрьской, где размещался «Норильскснаб» (сейчас это управление материально-технического снабжения ЗФ «Норникеля»), уже почти тридцать лет висит мемориальная доска Владимиру Всесвятскому. Сегодня рядом появился еще один памятный знак, посвященный его коллеге - Василию Ксинтарису. Оба они в свое время возглавляли Дудинский порт, а затем – «Норильскснаб».В молодом Норильске работа снабженца была не менее героической, чем труд горняка или металлурга. В короткую летнюю навигацию (о круглогодичной в 1940-50-х годах только мечтали) нужно было успеть организовать отправку и приемку огромного числа грузов из Москвы, Красноярска, Игарки, Архангельска, Мурманска. На долю Василия Ксинтариса выпало сложное время становления норильского снабжения - конец 1940-х, начало 1950-х годов. Тогда еще не было ни нормальных складов, ни погрузочной техники. Не раз баржи с грузами вмерзали в лед Енисея, и каждый гвоздь, приходящий в Норильск, становился «золотым».Работа у Ксинтариса была далеко не кабинетная. Более того, «гордый грек», как о нем вспоминали друзья, в эти же годы пострадал и за свою национальность. В 1950 году его просили покинуть Норильск «в 24 часа» именно по причине «пятого пункта» в паспорте, где Ксинтарис не постеснялся указать свою нетитульную принадлежность. Приказ вскоре отменили, но Ксинтарис вернулся в Норильск только в 1954-м, сразу став заместителем директора НГМК по снабжению и транспорту. Вот как об этом периоде в жизни Ксинтариса вспоминал директор комбината Борис Логинов: «В период моего директорства он уже был полным хозяином снабжения комбината, и никто больше к нему не приставал, тем более что времена изменились к лучшему. В его ведении были снабжение, железнодорожный, воздушный, морской транспорт, жилищное хозяйство, взаимосвязь с лагерем. Я удивлялся его способности удерживать громадный объем информации, вовремя принимать необходимые решения и многому у него научился».После Норильска, в 1957 году, Василий Ксинтарис был переведен начальником управления снабжения в Красноярский совнархоз, и после этого дорога его пошла вверх. В 1965 году его назначили заместителем министра вновь образованного Министерства цветной металлургии СССР, а в 1973-м он стал первым заместителем руководителя Госснаба СССР. Занимая все более высокие должности, он много сделал для развития Норильского комбината, нашего города, всего Таймыра.На открытии доски глава Норильска Ринат Ахметчин отметил: "Василий Ксинтарис отдал много сил становлению комбината. В те далекие времена такие норильчане, как он, думали не о себе, а о нас, о тех, кто живет сейчас".«Все наши достижения, все, что мы сегодня имеем, все это стоит на том фундаменте, что построили наши предшественники. Оглядываясь назад, поражают масштабы и сложность тех задач, что стояли перед строителями комбината, и одной из самых сложных задач было снабжение. Ксинтарис заложил философию снабжения на Крайнем Севере», - сказал Андрей Евсеев, заместитель директора «Норникеля» по материально-техническому обеспечению.Василий Ксинтарис был награжден шестью орденами, девятью медалями, в их числе медаль «За оборону советского Заполярья». В 2002 году ему было присвоено звание «Почетный гражданин Таймыра», а в 2017 году он стал почетным гражданином Норильска.