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12 июля 2018, 19:06



«История России в фотографиях. Норильск». Выставку о заполярном городе открыли в Красноярске.

В основу экспозиции выставки легли уникальные альбомы НКВД из Государственного архива РФ, фотографии из собрания музея «Московский Дом фотографии», а также из архивов «Норникеля». На выставке представлены снимки классика советского фоторепортажа — Всеволода Тарасевича и работы современных фотографов — Григория Ярошенко и Ивана Михайлова. Всего около 130 фотографий. Посетители выставки смогут проследить историю зарождения и развития уникального промышленного города, расположенного в трехстах километрах к северу от полярного круга, одного из самых северных городов мира. Экспозиция покажет, как в 1920-х под руководством известного геолога Николая Урванцева стартовали геологические исследования рудных месторождений Таймыра, как в 1930-х началось строительство Норильского комбината, одно из самых масштабных и сложных в эпоху сталинской индустриализации из-за удаленности от «большой земли» и тяжелых природно-климатических условий. Уникальны и представленные на выставке фотографии, запечатлевшие предвоенную и военную историю комбината: выпуск первой продукции в 1939 г., ее вывоз по Северному морскому пути, использование норильского никеля в производстве сверхпрочных бронированных сплавов для тяжелой техники и в сверхлегких конструкциях для военной авиации. В 1953 г. Норильск получил статус города, а после смерти Сталина начал приобретать черты обычного «гражданского» города, постепенно утрачивая трагический ореол «спецпоселения». Постепенно Норильск стал центром сложной системы, в которую вошли города-спутники и поселки, в дальнейшем отвечавшие за разные звенья производственного комплекса. В 1960-70-е годы в Норильске была реализована специальная градостроительная программа, призванная снизить воздействие сильных шквальных ветров и метелей на его жителей. Этот период становления можно увидеть на снимках Всеволода Тарасевича, в период с 1963-го по 1970-е годы работавшего над серией репортажей о Норильске. Взгляд на современный Норильск представляют Григорий Ярошенко и Иван Михайлов — известные молодые фотографы, неоднократные лауреаты конкурса «Серебряная камера», создавшие фоторепортажи о городе и комбинате по заказу компании «Норникель». На открытии выставки статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов отметил: «Мне очень приятно быть среди вас здесь и быть одним из тех, кто открывает эту выставку. Сегодня мы все окунемся в тот период, в период каверинских «Двух капитанов», в период индустриализации страны, в период, когда мы все, наполненные гордостью, дали первый никель и укрепили броню наших танков, которые дошли до Берлина. Мы все окунемся в период ударных комсомольских строек и развития нашей промышленности. И всё это благодаря Мультимедиа Арт музею и корпоративному попечителю «Норильскому никелю». Мы хотели, чтобы среда, в которой живёт человек, подвигала к чему-то красивому, хорошему, доброму. Надеемся, что эта выставка тоже даст возможность каждому из тех, кто ее будет посещать, в своем личном внутреннем графике записать, что «я это видел», «я это знаю»». Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов подчеркнул, что Норильский промышленный район стал базовой опорной точкой не только для Красноярского края, но и для всей нашей страны. «Это уникальное событие для нас, для Красноярского края». На фотографиях запечатлена часть нашей региональной истории. Все мы, от мала до велика, понимаем, что становление Норильского промрайона прошло очень непростой путь и имеет в своей истории много противоречивых страниц. В то же время она полна трудовых побед людей, которые пришли на Крайний Север и создали мощный промышленный район», - сказал Свиридов. Мэр Красноярска Сергей Ерёмин поблагодарил организаторов выставки: «В одном кадре мы можем увидеть целую эпоху. Я благодарен организаторам за столь насыщенную выставку. На территории нашего края есть две мощные молекулы — Красноярск и Норильск. Эту связь обеспечивает легендарная компания «Норникель», которая является надежным мостиком между нашими родными городами».

Просмотров:130 В Красноярск выставку МАММ и «Норникель» привезли в качестве подарка жителям края, приурочив ее к 65-летию города Норильска и Дню компании, который «Норникель» в этом году отметит 15 июля. Выставка будет проходить с 13 июля по 5 августа 2018 г. в Красноярском государственном художественном музее им. В. И. Сурикова.В основу экспозиции выставки легли уникальные альбомы НКВД из Государственного архива РФ, фотографии из собрания музея «Московский Дом фотографии», а также из архивов «Норникеля». На выставке представлены снимки классика советского фоторепортажа — Всеволода Тарасевича и работы современных фотографов — Григория Ярошенко и Ивана Михайлова. Всего около 130 фотографий.Посетители выставки смогут проследить историю зарождения и развития уникального промышленного города, расположенного в трехстах километрах к северу от полярного круга, одного из самых северных городов мира. Экспозиция покажет, как в 1920-х под руководством известного геолога Николая Урванцева стартовали геологические исследования рудных месторождений Таймыра, как в 1930-х началось строительство Норильского комбината, одно из самых масштабных и сложных в эпоху сталинской индустриализации из-за удаленности от «большой земли» и тяжелых природно-климатических условий.Уникальны и представленные на выставке фотографии, запечатлевшие предвоенную и военную историю комбината: выпуск первой продукции в 1939 г., ее вывоз по Северному морскому пути, использование норильского никеля в производстве сверхпрочных бронированных сплавов для тяжелой техники и в сверхлегких конструкциях для военной авиации.В 1953 г. Норильск получил статус города, а после смерти Сталина начал приобретать черты обычного «гражданского» города, постепенно утрачивая трагический ореол «спецпоселения». Постепенно Норильск стал центром сложной системы, в которую вошли города-спутники и поселки, в дальнейшем отвечавшие за разные звенья производственного комплекса. В 1960-70-е годы в Норильске была реализована специальная градостроительная программа, призванная снизить воздействие сильных шквальных ветров и метелей на его жителей. Этот период становления можно увидеть на снимках Всеволода Тарасевича, в период с 1963-го по 1970-е годы работавшего над серией репортажей о Норильске.Взгляд на современный Норильск представляют Григорий Ярошенко и Иван Михайлов — известные молодые фотографы, неоднократные лауреаты конкурса «Серебряная камера», создавшие фоторепортажи о городе и комбинате по заказу компании «Норникель».На открытии выставки статс-секретарь - вице-президент по взаимодействию с органами власти и управления «Норникеля» Владислав Гасумянов отметил: «Мне очень приятно быть среди вас здесь и быть одним из тех, кто открывает эту выставку. Сегодня мы все окунемся в тот период, в период каверинских «Двух капитанов», в период индустриализации страны, в период, когда мы все, наполненные гордостью, дали первый никель и укрепили броню наших танков, которые дошли до Берлина. Мы все окунемся в период ударных комсомольских строек и развития нашей промышленности. И всё это благодаря Мультимедиа Арт музею и корпоративному попечителю «Норильскому никелю». Мы хотели, чтобы среда, в которой живёт человек, подвигала к чему-то красивому, хорошему, доброму. Надеемся, что эта выставка тоже даст возможность каждому из тех, кто ее будет посещать, в своем личном внутреннем графике записать, что «я это видел», «я это знаю»».Председатель Законодательного собрания Красноярского края Дмитрий Свиридов подчеркнул, что Норильский промышленный район стал базовой опорной точкой не только для Красноярского края, но и для всей нашей страны.«Это уникальное событие для нас, для Красноярского края». На фотографиях запечатлена часть нашей региональной истории. Все мы, от мала до велика, понимаем, что становление Норильского промрайона прошло очень непростой путь и имеет в своей истории много противоречивых страниц. В то же время она полна трудовых побед людей, которые пришли на Крайний Север и создали мощный промышленный район», - сказал Свиридов.Мэр Красноярска Сергей Ерёмин поблагодарил организаторов выставки: «В одном кадре мы можем увидеть целую эпоху. Я благодарен организаторам за столь насыщенную выставку. На территории нашего края есть две мощные молекулы — Красноярск и Норильск. Эту связь обеспечивает легендарная компания «Норникель», которая является надежным мостиком между нашими родными городами».