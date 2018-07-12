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12 июля 2018, 19:27



В Норильске состоялось торжественное открытие 49-го сезона военно-патриотического лагеря «Мальчишки Севера».

В этом году лагерь, в котором участвуют сто ребят, было решено разбить на базе 21-й школы. На торжественной присяге к курсантам обратился начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин, который пожелал им успехов и хорошего настроения. «Сегодняшний день для вас особенный. Я уверен, что время, проведенное в лагере, станет для вас полезным. Вы узнаете много интересного, заведете новых друзей, станете более ответственными и сильными», - отметил Андрей Колин. Остается добавить, что лагерь «Мальчишки Севера» продлится три недели. Пребывание в нем бесплатное и круглосуточное (на выходных ребят отпускают домой).

Просмотров:82 Как и в прежние годы, курсантами лагеря стали ребята в возрасте от 10 до 14 лет со всех районов города. Помимо занятий по военно-тактической подготовке, для них приготовлена насыщенная программа. В частности, мальчишкам предстоят встречи с представителями различных городских структур и ведомств, экскурсии в пожарно-спасательную часть и на базу службы спасения ГО и ЧС, занятия в центре безопасности дорожного движения, обучение основам армейского рукопашного боя, поездки в спортивно-оздоровительный комплекс, пешие походы и прочее.В этом году лагерь, в котором участвуют сто ребят, было решено разбить на базе 21-й школы.На торжественной присяге к курсантам обратился начальник управления общего и дошкольного образования администрации Норильска Андрей Колин, который пожелал им успехов и хорошего настроения.«Сегодняшний день для вас особенный. Я уверен, что время, проведенное в лагере, станет для вас полезным. Вы узнаете много интересного, заведете новых друзей, станете более ответственными и сильными», - отметил Андрей Колин.Остается добавить, что лагерь «Мальчишки Севера» продлится три недели. Пребывание в нем бесплатное и круглосуточное (на выходных ребят отпускают домой).