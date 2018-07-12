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12 июля 2018, 19:59



Обещание выполнили. К юбилею Норильска завершился первый этап благоустройства набережной озера Долгое.

На территории от Комсомольской в сторону озера Долгое - более 13 тысяч квадратных метров - создана прогулочная зона, отлиты бетонные дорожки и площадки, проложены и подключены сети наружного освещения, установлены красивые фонари. Для малышей, как и было обещано, установлен игровой комплекс, который они немедленно начали осваивать. Малые архитектурные формы для детских игровых площадок, скамейки и вазоны уже красуются на своих местах. Газоны частично покрыли искусственной травой, частично засеют траву, чтобы к следующему году сравнить результат – что перезимовало лучше, живая трава или искусственная. Благоустроенную территорию оценили норильчане, живущие в окрестных домах, а накануне праздничных мероприятий, посвященных юбилею Норильска, осмотрел парк и глава города Ринат Ахметчин. «Это очень перспективное место. На месте недостроенного дома, по Солнечному, 12, который уже решено снести, мы планируем построить большой ресторан с торговым комплексом, потому что в этом районе очень мало торговых точек, людям совершенно некуда сходить. Если говорить о домах, окружающих парк, то на пятиэтажных хрущевках предстоит отремонтировать фасады, чтобы общий облик улицы стал более привлекательным. В комплексе с будущим Арктическим музеем современного искусства, с отремонтированными мозаичными панно на торцах домов, думаю, улица станет настоящей достопримечательностью города», - прокомментировал глава Норильска.

Просмотров:84 В праздничные выходные горожане смогут погулять в новом парке, опробовать дорожки на велосипедах и роликах.На территории от Комсомольской в сторону озера Долгое - более 13 тысяч квадратных метров - создана прогулочная зона, отлиты бетонные дорожки и площадки, проложены и подключены сети наружного освещения, установлены красивые фонари. Для малышей, как и было обещано, установлен игровой комплекс, который они немедленно начали осваивать. Малые архитектурные формы для детских игровых площадок, скамейки и вазоны уже красуются на своих местах. Газоны частично покрыли искусственной травой, частично засеют траву, чтобы к следующему году сравнить результат – что перезимовало лучше, живая трава или искусственная.Благоустроенную территорию оценили норильчане, живущие в окрестных домах, а накануне праздничных мероприятий, посвященных юбилею Норильска, осмотрел парк и глава города Ринат Ахметчин.«Это очень перспективное место. На месте недостроенного дома, по Солнечному, 12, который уже решено снести, мы планируем построить большой ресторан с торговым комплексом, потому что в этом районе очень мало торговых точек, людям совершенно некуда сходить. Если говорить о домах, окружающих парк, то на пятиэтажных хрущевках предстоит отремонтировать фасады, чтобы общий облик улицы стал более привлекательным. В комплексе с будущим Арктическим музеем современного искусства, с отремонтированными мозаичными панно на торцах домов, думаю, улица станет настоящей достопримечательностью города», - прокомментировал глава Норильска.