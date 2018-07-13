Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 июля 2018, 12:57



Завтра в кинотеатре «Родина» откроются сразу две выставки.

На снимках запечатлены люди, чьи фамилии сейчас на слуху у каждого, в честь кого названы улицы города, кто немало сделал для развития Норильского промышленного района. Часть экспозиции состоит из кадров, на которых запечатлены счастливые лица людей, улыбки которых случайно попали в объектив фотокамер. А в фойе Весеннего кинозала состоится открытие выставки и награждение победителей фотопроекта-конкурса «Отражение» - совместного проекта к 65-летию Норильска кинокомплекса «Родина» и городского Центра культуры. В проекте, стартовавшем 10 апреля, приняли участие жители города, не имеющие специальной профессиональной подготовки. После детального изучения технического устройства фотокамеры, знакомства с особенностями фотосъемки мобильным телефоном участникам проекта было предложено рассказать о жителях, атмосфере, настроении города и отразить свое отношение к месту и времени с помощью универсального языка фотографии. 1-6 июня профессиональным жюри были определены победители в номинациях конкурса.

Просмотров:223 В фойе Осеннего кинозала зрители увидят фотовыставку «Норильск в лицах» из фондов Норильского городского архива и личного архива фотографа Александра Ананьева.На снимках запечатлены люди, чьи фамилии сейчас на слуху у каждого, в честь кого названы улицы города, кто немало сделал для развития Норильского промышленного района. Часть экспозиции состоит из кадров, на которых запечатлены счастливые лица людей, улыбки которых случайно попали в объектив фотокамер.А в фойе Весеннего кинозала состоится открытие выставки и награждение победителей фотопроекта-конкурса «Отражение» - совместного проекта к 65-летию Норильска кинокомплекса «Родина» и городского Центра культуры.В проекте, стартовавшем 10 апреля, приняли участие жители города, не имеющие специальной профессиональной подготовки. После детального изучения технического устройства фотокамеры, знакомства с особенностями фотосъемки мобильным телефоном участникам проекта было предложено рассказать о жителях, атмосфере, настроении города и отразить свое отношение к месту и времени с помощью универсального языка фотографии. 1-6 июня профессиональным жюри были определены победители в номинациях конкурса.