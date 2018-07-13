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13 июля 2018, 13:10



В Музее Норильска открылась коллективная выставка «ТаймырФотоГода – 2018» - лучшие фотосерии, сделанные за последние 12 месяцев.

Все фотосерии разные: цветные и монохромные, выполненные в жанрах репортажа, портрета, пейзажа, здесь и городские события, и состояние природы, и макросъемка. Объединены они общим местом съемки - всё представленное снято на Таймыре. Фотовыставка стала результатом творческого года, плодотворно проведенного северными фотохудожниками. Увидеть представленные работы можно в городском музее. Выставка будет экспонироваться в течение месяца. Открытие итоговых выставок состоится в 16.00. Вход бесплатный.

Просмотров:243 На конкурс, объявленный Музеем Норильска совместно с фотоклубом «Таймыр», поступили 62 фоторепортажа, сделанных 27 разными фотографами. Члены жюри - музейщики, фотографы, журналисты - выбрали восемь лучших серий. Это работы Владимира Егорова, Леонида Прядко, Александра Александрова, Витаса Бенета, Алены Ивановой, Маргариты Шрайнер, Ильи Додатко и Александра Харитонова.Все фотосерии разные: цветные и монохромные, выполненные в жанрах репортажа, портрета, пейзажа, здесь и городские события, и состояние природы, и макросъемка. Объединены они общим местом съемки - всё представленное снято на Таймыре. Фотовыставка стала результатом творческого года, плодотворно проведенного северными фотохудожниками. Увидеть представленные работы можно в городском музее. Выставка будет экспонироваться в течение месяца.Открытие итоговых выставок состоится в 16.00. Вход бесплатный.