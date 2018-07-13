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13 июля 2018, 13:50



На Енисее появилось судно «Владимир Путинцев».

На мероприятии присутствовали представители Енисейского речного пароходства, Красноярской краевой федерации альпинизма, Ассоциации енисейских судовладельцев, родственники Путинцева и его воспитанники – спортсмены-альпинисты, экипаж теплохода, сообщает пресс-служба ЕРП. Путинцев В. Г. родился 1 июля 1917 года во Владивостоке в семье военного моряка. Работал инженером-механиком на Самусьском, Хабаровском и Павловдарском судоремзаводах, а также главным конструктором на Красноярском судоремонтном заводе. Он строил разные суда, в том числе класса «река – море». Кроме того, Путинцев был скалолазом и альпинистом, создал и возглавил ДЮСШ по скалолазанию – первую в Советском Союзе, ему было присвоено звание заслуженного тренера СССР (единственному, кто работал тренером на общественных началах). В. Г. Путинцев подготовил 22 мастера спорта СССР, трех мастеров спорта международного класса. С инициативой о присвоении судну ЕРП имени Путинцева обратилась Красноярская краевая федерация альпинизма. Имя Владимира Путинцева присвоено теплоходу «Рига». Это судно типа «Москва» - сухогрузное однопалубное двухвинтовое, с двойными бортами и дном, с одним трюмом с люковыми закрытиями, машинным отделением и надстройкой в кормовой части грузоподъемностью 1000 т проекта 573Б. Строительство таких судов велось с 1951 г. и предполагало эксплуатацию на реках с быстрым течением (Енисей и Лена). Судно «Владимир Путинцев» построено на Красноярском судостроительном заводе в 1966 году, тогда завод носил имя Побежимова. Сухогрузы этой серии, так называемые «побежимовки», сыграли ключевую роль в строительстве Красноярской ГЭС – они доставляли на стройку щебень. Сейчас Енисейское пароходство эксплуатирует такие суда на всех своих маршрутах вплоть до Усть-Порта, в том числе на притоках для выполнения северного завоза. Особенность данного теплохода в том, что он оснащен подъемным краном, что позволяет вести погрузочно-разгрузочные работы у необорудованных причалов. На митинге дочь Путинцева Наталья Иванова вручила капитану теплохода портрет Владимира Григорьевича и назвала настоящим чудом тот факт, что имя ее отца теперь будут встречать земляки, живущие и работающее на реке Енисей, говорится в сообщении.

Просмотров:194 Митинг по случаю присвоения судну Енисейского речного пароходства имени Владимира Григорьевича Путинцева состоялся на набережной Енисея 11 июля.На мероприятии присутствовали представители Енисейского речного пароходства, Красноярской краевой федерации альпинизма, Ассоциации енисейских судовладельцев, родственники Путинцева и его воспитанники – спортсмены-альпинисты, экипаж теплохода, сообщает пресс-служба ЕРП.Путинцев В. Г. родился 1 июля 1917 года во Владивостоке в семье военного моряка. Работал инженером-механиком на Самусьском, Хабаровском и Павловдарском судоремзаводах, а также главным конструктором на Красноярском судоремонтном заводе. Он строил разные суда, в том числе класса «река – море».Кроме того, Путинцев был скалолазом и альпинистом, создал и возглавил ДЮСШ по скалолазанию – первую в Советском Союзе, ему было присвоено звание заслуженного тренера СССР (единственному, кто работал тренером на общественных началах). В. Г. Путинцев подготовил 22 мастера спорта СССР, трех мастеров спорта международного класса.С инициативой о присвоении судну ЕРП имени Путинцева обратилась Красноярская краевая федерация альпинизма.Имя Владимира Путинцева присвоено теплоходу «Рига». Это судно типа «Москва» - сухогрузное однопалубное двухвинтовое, с двойными бортами и дном, с одним трюмом с люковыми закрытиями, машинным отделением и надстройкой в кормовой части грузоподъемностью 1000 т проекта 573Б. Строительство таких судов велось с 1951 г. и предполагало эксплуатацию на реках с быстрым течением (Енисей и Лена).Судно «Владимир Путинцев» построено на Красноярском судостроительном заводе в 1966 году, тогда завод носил имя Побежимова. Сухогрузы этой серии, так называемые «побежимовки», сыграли ключевую роль в строительстве Красноярской ГЭС – они доставляли на стройку щебень.Сейчас Енисейское пароходство эксплуатирует такие суда на всех своих маршрутах вплоть до Усть-Порта, в том числе на притоках для выполнения северного завоза. Особенность данного теплохода в том, что он оснащен подъемным краном, что позволяет вести погрузочно-разгрузочные работы у необорудованных причалов.На митинге дочь Путинцева Наталья Иванова вручила капитану теплохода портрет Владимира Григорьевича и назвала настоящим чудом тот факт, что имя ее отца теперь будут встречать земляки, живущие и работающее на реке Енисей, говорится в сообщении.