Служба новостей "Заполярной правды" http://gazetazp.ru/lenta/

13 июля 2018, 14:06



Ветровки и кофточки могут пригодиться, а вот зонтики можно оставить дома. Синоптики дают прогноз погоды в Норильске на предстоящие выходные.



Просмотров:208 Метеорологи, говоря о прогнозе погоды на предстоящие выходные, обещают, что суббота и воскресенье будут относительно теплые, а главное, без осадков. Температура воздуха ожидается плюс 15 - плюс 20 градусов, ветер северный 7-12 метров в секунду. Малооблачно.