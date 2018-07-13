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13 июля 2018, 14:10



«Норникель» и власти Красноярска обсуждают подготовку к Универсиаде 2019 года.

Так, в ходе визита в Красноярск статс-секретарь - вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с органами власти и управления Владислав Гасумянов совместно с руководством города провел совещание, на котором подвели первые итоги программы благоустройства городских объектов Универсиады. Собравшиеся оценили готовность объектов и территорий, которые должны быть благоустроены в преддверии международного спортивного праздника молодежи, сообщает НИА-Красноярск. Как отметил на встрече с журналистами Гасумянов, компанией подписано три соглашения. Одно касается благоустройства территории, прилегающей к Бобровому Логу. Рядом с фан-парком появится новый городской парк, для доступа к которому специально строится велопешеходный переход. Кроме того, начато благоустройство подъездных путей к фан-парку – город проводит ремонт автодороги, а средства компании «Норникель» позволят установить вдоль нее декоративные экраны, высадить деревья и обустроить современную «умную» остановку с wi-fi-доступом и usb-зарядкой. Сам фан-парк уже завершает масштабную реконструкцию по подготовке к студенческим играм, во время которых объект примет соревнования по горным лыжам. Проведено расширение горнолыжных трасс, готов новый спортивно-тренерский блок и система видеотрансляции соревнований, построена вертолетная площадка для санитарного авиатранспорта и заканчивается оснащение новейшими системами безопасности. Согласно второму соглашению, «Норникель» взял на себя обязательства по освещению Коммунального моста и обустройству набережных рек Енисей и Качи. Коммунальный мост будет оснащен красочной цветодинамической подсветкой. Третий важный проект касается поддержки добровольческого волонтерского движения. Завершение всех работ ожидается к концу 2018 года. Также на совещании были обозначены вопросы, требующие особого внимания. Работы, связанные с согласованием проектно-сметной документации, окончание изыскательских работ решено завершить в ближайшее время. Норникель выделяет на благоустройство сумму до 350 млн руб., город со своей стороны отвечает за организацию работ «под ключ». «Мы свою обязанность по подписанным соглашениям выполнили, - заявил Гасумянов. - Контракты подписали, деньги перечислили. Сейчас многое зависит от того, как в городе будет организована работа. Мы, конечно, окажем поддержку, но сделать это должны жители города».

Просмотров:179 Компания «Норникель» как генеральный партнер международных студенческих игр принимает активное участие в подготовке к играм и следит за ходом работ.Так, в ходе визита в Красноярск статс-секретарь - вице-президент «Норникеля» по взаимодействию с органами власти и управления Владислав Гасумянов совместно с руководством города провел совещание, на котором подвели первые итоги программы благоустройства городских объектов Универсиады. Собравшиеся оценили готовность объектов и территорий, которые должны быть благоустроены в преддверии международного спортивного праздника молодежи, сообщает НИА-Красноярск.Как отметил на встрече с журналистами Гасумянов, компанией подписано три соглашения. Одно касается благоустройства территории, прилегающей к Бобровому Логу. Рядом с фан-парком появится новый городской парк, для доступа к которому специально строится велопешеходный переход. Кроме того, начато благоустройство подъездных путей к фан-парку – город проводит ремонт автодороги, а средства компании «Норникель» позволят установить вдоль нее декоративные экраны, высадить деревья и обустроить современную «умную» остановку с wi-fi-доступом и usb-зарядкой.Сам фан-парк уже завершает масштабную реконструкцию по подготовке к студенческим играм, во время которых объект примет соревнования по горным лыжам. Проведено расширение горнолыжных трасс, готов новый спортивно-тренерский блок и система видеотрансляции соревнований, построена вертолетная площадка для санитарного авиатранспорта и заканчивается оснащение новейшими системами безопасности.Согласно второму соглашению, «Норникель» взял на себя обязательства по освещению Коммунального моста и обустройству набережных рек Енисей и Качи. Коммунальный мост будет оснащен красочной цветодинамической подсветкой. Третий важный проект касается поддержки добровольческого волонтерского движения.Завершение всех работ ожидается к концу 2018 года. Также на совещании были обозначены вопросы, требующие особого внимания. Работы, связанные с согласованием проектно-сметной документации, окончание изыскательских работ решено завершить в ближайшее время.Норникель выделяет на благоустройство сумму до 350 млн руб., город со своей стороны отвечает за организацию работ «под ключ».«Мы свою обязанность по подписанным соглашениям выполнили, - заявил Гасумянов. - Контракты подписали, деньги перечислили. Сейчас многое зависит от того, как в городе будет организована работа. Мы, конечно, окажем поддержку, но сделать это должны жители города».